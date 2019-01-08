В Санкт-Петербурге прощаются с известным литературоведом Борисом Авериным

Свою научную деятельность он посвятил главным образом изучению творчества Набокова, других писателей первой половины 20-го века.

Борис Аверин это целый мир для многих поколений студентов филфака СПГУ, — рассказала его ученица, корреспондент «Эха Москвы» Ксения Басилашвили.

Борис Аверин также известен как исследователь истории Петергофа.