Майк Пенс: В Соединенных Штатах может быть введено чрезвычайное положение
Об этом сообщил вице-президент Майк Пенс. По его словам, благодаря этому, в обход конгресса можно будет получить финансирование на строительство стены на границе с Мексикой.
Юристы Белого дома сейчас занимаются этим вопросом. Пенс вновь призвал демократов к переговорам по поводу бюджета.
Дональд Трамп в свою очередь объявил, что сегодня выступит с обращением к нации по поводу безопасности южной границы.
Комментарии10
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haldey 08 января 2019 | 11:50
Т.о. На время строительства стены будет действовать режим ЧП)))
Очень хорошо))) Это поднимет градус противостояния)))
Да, и может понравится вводит режим ЧП)))
Ну а демократам необходимо дискредитировать данный режим. Как? Легко, организовать массовый протест, ну, а во время ЧП подавить можно с "приемлемыми потерями"))) Даешь небесную сотню в каждом американском городе)))
И да вернется все то зло, которое они посеяли)))
gonduras_in_colima 08 января 2019 | 12:04
haldey: Удило ватное, свои игогошные смайлы можешь свернуть в трубочку и задвинуть себе в место, которым думаешь.
Это трамповское ЧП по итогу уйдёт туда же, куда и его многочисленные дурацкие указы.
А комиссиям Конгресса, которые вскоре будут расследовать антигосударственную деятельность Рыжего, прибавится к нему вопросов.
Тебе, жителю феодальной помойки, в которой реальной демократии не было ни одного дня в её убогой истории - не понять, что Трамп не король США.
Уже дошло или ещё добавить?
haldey 08 января 2019 | 12:38
gonduras_in_colima: А что так корежит? У хозяина серьезная проблема? Надо как-то оправдывать этот цирк?
Дык, давай оправдывай самое демократическое государство, где даже нет прямых выборов президента)))
captainobvious 08 января 2019 | 11:52
вот и любимые всяким уважающим себя конспирологом "лагеря FEMA" наконец найдут своё применение ))
condor00 08 января 2019 | 12:04
То есть, Пенс заодно с Трампом?
varlam59 08 января 2019 | 12:05
Уже давно американские сайты из области "теории заговора" и борьбы с Кабалой пишут, что в США будет введено чрезвычайное положение под любым предлогом, для ареста самых высокопоставленных лиц. За их кориупцию, педофилию, торговлю детьми и другие преступления перед США и человечеством. Такая информация воспринималась как сумасшедшая и нереальная. А гляди ка, что-то и правда намечается. Правильно в России пили шампанское за проигрыш Клинтон на президентских выборах)))
captainobvious 08 января 2019 | 12:27
varlam59: похоже, QAnon начинает действовать... это только затишье перед "Штормом".
koleg197 08 января 2019 | 12:07
что,негры с латиносами уже начали?
kaplan911 08 января 2019 | 12:39
Блин, любят наши привластные СМИ сгущать краски.
Отрабатывают пирожок с барского стола.
sokol40 08 января 2019 | 12:41
К нам ломятся китайцы.
Они уже заполонили Дальний Восток и дошли до Урала.
Просачиваются, скупают местных чиновников и высасывают из земли все соки...
Чиновники не против.