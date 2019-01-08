Неизвестный мужчина напал на детей в начальной школе Пекина
Как сообщает агентство «Синьхуа», пострадали около 20 несовершеннолетних – все они отправлены в больницу. Нападавший задержан полицией. О мотивах его действий пока не сообщается. Также неизвестно, использовал ли он какое-либо оружие.
Комментарии2
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pattrick1 08 января 2019 | 11:37
Неизвестный мужчина напал на детей в начальной школе Пекина...
Китайский бандеровец.
wild_division 08 января 2019 | 11:58
pattrick1: Китайский керченец.