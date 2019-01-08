На бирже в Москве укрепляется рубль
При открытии торгов курс доллара уменьшился на 69 копеек и составил 67 рублей 05 копеек. Курс евро понизился на 54 копейки – до отметки 76 рублей 76 копеек.
Рынок акций открылся небольшим снижением основных индексов.
Комментарии5
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tvitov66 08 января 2019 | 11:09
На азиатских биржах на рубь плювать с высоты великой китайской стены, а до открытия американских бирж еще 8 часов ... но ща на London Stock Exchange все поставят на свои места, ибо шпили вам не скрепы!
unprejudiced 08 января 2019 | 11:15
мельников под псевдонимом серпом по еще летом пугал россиян что доллар будет к 1 января по 100 рублей. Тогда я ему написал, согласен ли он удавиться если его прогноз не сбудется, он промолчал, то есть согласился. И вот на дворе 8 января, доллар и близко не к 100 рублей. А мельников, как последний трус взятое на себя обязательство публично удавиться не исполнил. Вечный позор ему за это!"
parasuk_ 08 января 2019 | 11:15
Ставшие вдруг биржевыми брокерами хомячки засунули язык в жопу и на курс стараются не смотреть :)
puli2_4 08 января 2019 | 11:15
Это лохотрон . Вофка в очередной раз кинул россиян , а потом будет с пеной у рта доказывать , инфляция 5% когда все подорожает на 20%. Укрепление рубля это если бы 57-54 . А на деле купить 71.
alo0000 08 января 2019 | 11:19
Пока были рождественские и новогодние праздники, правительство спекульнуло, теперь надо завозить импорт, курс надо понизить, чтобы не разогнать инфляцию. Или, может, экономика России рванула за первые шесть выходных, пока чинуши тратили честно заработанное?