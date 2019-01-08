Экс-глава Nissan Карлос Гон отказался признавать свою вину по делу о финансовых преступлениях

Сегодня он впервые появился в суде после почти 50 дней ареста. Бывший председатель совета директоров франко-японского автомобильного альянса Renault–Nissan–Mitsubishi назвал несправедливым свой арест, а выдвинутые против него обвинения ложными. Он отметил, что посвятил возрождению Nissan 20 лет жизни, все дела вел честно и законно и не причинил компании никакого ущерба.

Экс-глава альянса появился на заседании в черном костюме и белой рубашке без галстука. Свое заявление он сделал на английском языке. Выступление одного из самых известных менеджеров автоиндустрии в Токийском суде привлекло большое внимание общественности. Перед началом слушаний возле суда собралось более тысячи человек, которые рассчитывали попасть на 14 свободных для публики мест в зале.

Напомним, Гон был помещен под стражу 19 ноября по подозрению в сокрытии доходов. Затем ему предъявили новые обвинения. По версии следствия, во время мирового финансового кризиса 2008 года он списал на автопроизводителя свои личные инвестиционные потери в размере 16,5 миллионов долларов.

После ареста 64-летнего Гона отправили в отставку. Срок его заключения на данный момент истекает 11 января. В то же время, арестованного вместе с ним одного из его ближайших соратников Грега Келли ранее отпустили под залог в размере 70 миллионов иен (около 640 тысяч долларов).