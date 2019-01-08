Во Франции хотят ужесточить наказание для участников беспорядков...

Разрабатывается закон, который будет вводить персональную материальную ответственность для виновных в нанесении ущерба в результате несогласованных акций. Об этом в эфире национального телевидения заявил премьер-министр Эдуар Филипп. В следующие выходные во Франции ожидаются очередные акции «желтых жилетов». Для предотвращения беспорядков будут задействованы 80 тысяч сотрудников правоохранительных органов.