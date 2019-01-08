Во Франции хотят ужесточить наказание для участников беспорядков
Разрабатывается закон, который будет вводить персональную материальную ответственность для виновных в нанесении ущерба в результате несогласованных акций. Об этом в эфире национального телевидения заявил премьер-министр Эдуар Филипп. В следующие выходные во Франции ожидаются очередные акции «желтых жилетов». Для предотвращения беспорядков будут задействованы 80 тысяч сотрудников правоохранительных органов.
Комментарии7
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vla7815 08 января 2019 | 11:08
Беспорядки и участники беспорядков - это следствие. Надо бороться с причиной. Тогда и беспорядков не будет.
pattrick1 08 января 2019 | 11:10
Во Франции хотят ужесточить наказание для участников беспорядков...
Французы, не повторяйте украинских ошибок, давите жидобандеровцев всеми доступными по закону средствами.
bandera 08 января 2019 | 11:15
pattrick1: Не тебе учить французов! Они бошку своему королю отрубили пока твой родственники мокшане были рабами!
kit07_12 08 января 2019 | 11:17
//Разрабатывается закон, который будет вводить персональную материальную ответственность для виновных в нанесении ущерба в результате несогласованных акций.//
Какие на хрен несогласованные акции, там же ШВАБОДА, там не нужно ничего согласовывать, послал уведомление в мэрию и усе!!!
Эхо, ты ж само так говорило.
bandera 08 января 2019 | 11:13
Пора отрубить голову гейбанде во главе с Макароном!
parasuk_ 08 января 2019 | 11:17
Хомки, говорят российские гвардейцы перенимают опыт европейских полицаев и теперь вас любить по-французски, с газом и водометами :)
anatoli_antibandera21 08 января 2019 | 11:21
Дык,а как же толерантность и свобода?