В Театре на Таганке проходит прощание с актером Иваном Бортником
Он скончался в субботу на 80-м году жизни. Это был большой артист и любимый многими человек, — сказал «Эху Москвы» Вениамин Смехов. Ивана Бортника похоронят на Троекуровском кладбище.
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Он скончался в субботу на 80-м году жизни. Это был большой артист и любимый многими человек, — сказал «Эху Москвы» Вениамин Смехов. Ивана Бортника похоронят на Троекуровском кладбище.
Комментарии2
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sandro_007_ 08 января 2019 | 11:06
Замечательный актер. Раз увидев, даже в маленьком эпизоде, уже не забудешь. Светлая память.
kunst54 08 января 2019 | 11:23
Любимовская Таганка - какие спектакли, с какими актерами! Иван Бортник - один из лучших.