Не менее девяти человек погибли в результате мощных снегопадов в  Баварии и Австрии

Об этом сообщает газета Bild. В Альпах эвакуировали целый горнолыжный курорт Хохкар. Местные власти опасаются схода лавины.

По прогнозам, снегопад будет продолжаться всю неделю. Толщина снежного покрова может увеличиться на два метра.