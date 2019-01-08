Не менее девяти человек погибли в результате мощных снегопадов в Баварии и Австрии
Об этом сообщает газета Bild. В Альпах эвакуировали целый горнолыжный курорт Хохкар. Местные власти опасаются схода лавины.
По прогнозам, снегопад будет продолжаться всю неделю. Толщина снежного покрова может увеличиться на два метра.
Комментарии1
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skuller 08 января 2019 | 10:49
Интересно будут писать прокладосы тоже самое, что писали при трагедии в " Розе Хутор"?