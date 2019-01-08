Эксперты WADA посетят Московскую антидопинговую лабораторию 9 января
Эту информацию «Эху Москвы» подтвердил глава РУСАДА Юрий Ганус. Согласно требованиям, предъявленным Всемирным антидопинговым агентством, WADA должна иметь возможность перепроверить все подозрительные пробы московской лаборатории до июня текущего года.
Комментарии6
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alexey65 08 января 2019 | 10:45
Делаем ставки! Отдадут ли наши базу?
kottigr1 08 января 2019 | 10:46
Валят прокляты подпиндосники наших славных чекистов.. Откуда у них до 9 числа возьмется чистая моча, без следов употребления текилы и виски ?.. Они же даже свои морды ещё из салата оливье не приподнимали.. !
opiatnovyi63 08 января 2019 | 10:52
Тут воровская власть окончательно спалится.. Все пробы , видимо, подменённые!
fanisos 08 января 2019 | 11:00
opiatnovyi63: тупой же ты
opiatnovyi63 08 января 2019 | 11:04
fanisos: Из пригожинских отъявленных кулинаров?
detul 08 января 2019 | 11:00
Ну если все согласовано и договорено, то в чем вопрос??