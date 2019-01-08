Пола Уилана могут посетить представители заинтересованных сторон в соответствии с Венской конвенцией
Американца в России подозревают в шпионаже. Об этом сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова. У Пола Уилана есть также британское и ирландское гражданство.
Комментарии2
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opiatnovyi63 08 января 2019 | 10:55
Уже изобличён или пока ему шьют шпионское дело?
detul 08 января 2019 | 11:04
Настоящий гражданин своих стран. .... Зачем ему столько паспортов на одно и то же имя ??