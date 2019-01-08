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10:30, 08 января 2019

На бирже в Москве укрепляется рубль

При открытии торгов курс доллара уменьшился на  69 копеек и составил 67 рублей 05 копеек. Курс евро понизился на 54 копейки – до отметки 76 рублей 76 копеек.
Рынок акций открылся небольшим снижением основных индексов.

Комментарии

24

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tv_victim 08 января 2019 | 10:38

Больной перед смертью потеет....

kit07_12 08 января 2019 | 10:44

tv_victim: А либераст все каркает и каркает, все ждет и надеется, когда ж рашка сдохнет, и никак не дождется...

vienidi 08 января 2019 | 10:49

kit07_12: Эти либерасты не только каркают-они еще вам номерным
пригожинским шлюшкам и в штаны вечно гадят!!!

kit07_12 08 января 2019 | 10:57

vienidi: То, что либерасты гадят, это бесспорно, вот в чьи штаны, это вопрос. Лично ты наверное гадишь под кустом, а потом подтираешься трениками, которые продаешь на рынке в Буйнакске. Так у вас, макак, принято.

vienidi 08 января 2019 | 11:00

kit07_12: Номерная пригожинская шлюшка-вам гнидам за очередной порядковый номер на вашей тролячной фермы хоть доплачивают? или просто разрешают на пять минут подольше почмокать у куратора???

kit07_12 08 января 2019 | 11:13

vienidi: Макак, гадить и чмокать это две твои любимые темы на Эхе. Горячий кавказский торговец тапочками либеральной ориентации.

vienidi 08 января 2019 | 11:19

kit07_12: Номерная пригожинская шлюшка- эти горячие
кавказские торговцы вашу маму чпокали за гнилой банан, а она все приходила и приходила к ним!!!

kit07_12 08 января 2019 | 11:21

vienidi: Я твою мат ипал - любимая присказка у кавказских макак

vla7815 08 января 2019 | 10:52

kit07_12: Успокойся. Ни кто не ждет. Это судьба такая у России. В 2000г. с выбором вовы путина выбрали себе такую судьбу. И ни чего уже не поделаешь. Осталось набрать попкорна и наблюдать. Вова рулит.

kit07_12 08 января 2019 | 11:03

vla7815: //Это судьба такая у России. В 2000г. с выбором вовы путина выбрали себе такую судьбу. //

Ты знаешь, я вот смотрю на соседнюю Украину и меня радует, что в 2000 г. выбрали себе такую судьбу, а не такую, как у них, чесслово.

Только не надо щас рассказывать, шо у них все наладится, шо они вышли на столбовую дорогу, и надо только немного подождать, уже достаточно времени прошло, чтобы делать выводы и подводить итоги.

kottigr1 08 января 2019 | 10:42

Вообще странно, что Кремль доверяет определять курс рубля какой-то там Московской бирже.. Рубль - это достояние России, который боятся все бусурманские биржи, занегодедывоевали.. !

malanoff 08 января 2019 | 10:43

Пришли на торги с одной тысячью долларов , а с рублями вообще никто не пришел (возможно пропили). Вот поэтому такой неожиданный эффект

tvitov66 08 января 2019 | 11:05

malanoff: тут еще проще - на азиатских биржах на рубь плювать с высоты великой китайской стены, а до открытия американских бирж еще 8 часов ... но ща London Stock Exchange все поставит на свои места, ибо шпили не скрепы!

andreyoo 08 января 2019 | 10:50

А вот все прошлые дни Эхо подробнейше освещало все пути Томоса. Написали, достачили, вот-вот подпишет, взял перо, подписал, сделали сэлфи, везут...
А вот сейчас Томос возвращают в Стамбул. А Эхо молчит. Это же должно быть интересно секте свидетелей Томоса. Не?

tag188 08 января 2019 | 11:02

andreyoo: Странная у тебя логика. Влезть в новость, совсем не связанную с автокефалией украинской церкви, но "болит эта тема", конечно не у тебя, а у кого-то другого.
Если что, то его возвращают в Стамбул для соблюдения формальности, -- там его должны подписать члены Синода. Главное сделано -- автокефалия получена, с чем я украинцев искренне поздравляю.
Ну а у тебя сильно свербит по этому поводу. Пуще любого украинца следишь за церковным формализмом.

andreyoo 08 января 2019 | 11:06

tag188: Будь внимателен. Я же о том же. Что Эхо молчит.
А до того мне тут так много наговорили про историческое значение Томоса, вы же, что я уверовал. И удивлен тишиной.

good_water 08 января 2019 | 10:55

Плевать нам на доллар, на евро плевать
Лишь бы водка не дорожала, едрёна мать!

ura_123 08 января 2019 | 10:57

Урааааа! К году этак к 2099 глядишь и подорожает до 59.90 за доллар)))

kit07_12 08 января 2019 | 11:06

ura_123: Ох...л чтоле? Либерье нам еще в январе 2015 году пророчило, шо к лету будет 100.00 за доллар

alo0000 08 января 2019 | 11:03

Поскольку нас уверяют, что рубль уже не реагирует на котировки нефти, значит за первые 7 дней нового года экономика России рванула вперёд. Может, от того и рванула, что чинуши отдыхают и им не до взяток.

good_water 08 января 2019 | 11:10

alo0000:
Либералы свои прогнозы высасывают из 21 пальца, из центрального канальца.

alo0000 08 января 2019 | 11:14

good_water: Ну зачем Вы так Орешкина приложили? Хорош пацан, мане нравица.

(комментарий скрыт)

timber_head 08 января 2019 | 11:05

Ну и чё? После роста всегда бывает откат. Биржевые цены меняются "по синусоиде" - доходят до максимума, когда "никто уже не покупает" и падают до минимума когда "никто уже не продает" и снова начинают расти. В конце 2017 доллар стоил 57.60, а в конце 2018 - 69.47. ВОт это - да, тенденция. А пара рублей вверх, пара рублей вниз когда он так дешевеет - это "болтание дерьма в проруби". Тоже, кстати, говорящее о нестабильности рубля - стабильные валюты так не болтает.

alex949 08 января 2019 | 11:07

Когда же она грохнется в тартарары ?!

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