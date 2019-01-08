На бирже в Москве укрепляется рубль
При открытии торгов курс доллара уменьшился на 69 копеек и составил 67 рублей 05 копеек. Курс евро понизился на 54 копейки – до отметки 76 рублей 76 копеек.
Рынок акций открылся небольшим снижением основных индексов.
Комментарии24
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tv_victim 08 января 2019 | 10:38
Больной перед смертью потеет....
kit07_12 08 января 2019 | 10:44
tv_victim: А либераст все каркает и каркает, все ждет и надеется, когда ж рашка сдохнет, и никак не дождется...
vienidi 08 января 2019 | 10:49
kit07_12: Эти либерасты не только каркают-они еще вам номерным
пригожинским шлюшкам и в штаны вечно гадят!!!
kit07_12 08 января 2019 | 10:57
vienidi: То, что либерасты гадят, это бесспорно, вот в чьи штаны, это вопрос. Лично ты наверное гадишь под кустом, а потом подтираешься трениками, которые продаешь на рынке в Буйнакске. Так у вас, макак, принято.
vienidi 08 января 2019 | 11:00
kit07_12: Номерная пригожинская шлюшка-вам гнидам за очередной порядковый номер на вашей тролячной фермы хоть доплачивают? или просто разрешают на пять минут подольше почмокать у куратора???
kit07_12 08 января 2019 | 11:13
vienidi: Макак, гадить и чмокать это две твои любимые темы на Эхе. Горячий кавказский торговец тапочками либеральной ориентации.
vienidi 08 января 2019 | 11:19
kit07_12: Номерная пригожинская шлюшка- эти горячие
кавказские торговцы вашу маму чпокали за гнилой банан, а она все приходила и приходила к ним!!!
kit07_12 08 января 2019 | 11:21
vienidi: Я твою мат ипал - любимая присказка у кавказских макак
vla7815 08 января 2019 | 10:52
kit07_12: Успокойся. Ни кто не ждет. Это судьба такая у России. В 2000г. с выбором вовы путина выбрали себе такую судьбу. И ни чего уже не поделаешь. Осталось набрать попкорна и наблюдать. Вова рулит.
kit07_12 08 января 2019 | 11:03
vla7815: //Это судьба такая у России. В 2000г. с выбором вовы путина выбрали себе такую судьбу. //
Ты знаешь, я вот смотрю на соседнюю Украину и меня радует, что в 2000 г. выбрали себе такую судьбу, а не такую, как у них, чесслово.
Только не надо щас рассказывать, шо у них все наладится, шо они вышли на столбовую дорогу, и надо только немного подождать, уже достаточно времени прошло, чтобы делать выводы и подводить итоги.
kottigr1 08 января 2019 | 10:42
Вообще странно, что Кремль доверяет определять курс рубля какой-то там Московской бирже.. Рубль - это достояние России, который боятся все бусурманские биржи, занегодедывоевали.. !
malanoff 08 января 2019 | 10:43
Пришли на торги с одной тысячью долларов , а с рублями вообще никто не пришел (возможно пропили). Вот поэтому такой неожиданный эффект
tvitov66 08 января 2019 | 11:05
malanoff: тут еще проще - на азиатских биржах на рубь плювать с высоты великой китайской стены, а до открытия американских бирж еще 8 часов ... но ща London Stock Exchange все поставит на свои места, ибо шпили не скрепы!
andreyoo 08 января 2019 | 10:50
А вот все прошлые дни Эхо подробнейше освещало все пути Томоса. Написали, достачили, вот-вот подпишет, взял перо, подписал, сделали сэлфи, везут...
А вот сейчас Томос возвращают в Стамбул. А Эхо молчит. Это же должно быть интересно секте свидетелей Томоса. Не?
tag188 08 января 2019 | 11:02
andreyoo: Странная у тебя логика. Влезть в новость, совсем не связанную с автокефалией украинской церкви, но "болит эта тема", конечно не у тебя, а у кого-то другого.
Если что, то его возвращают в Стамбул для соблюдения формальности, -- там его должны подписать члены Синода. Главное сделано -- автокефалия получена, с чем я украинцев искренне поздравляю.
Ну а у тебя сильно свербит по этому поводу. Пуще любого украинца следишь за церковным формализмом.
andreyoo 08 января 2019 | 11:06
tag188: Будь внимателен. Я же о том же. Что Эхо молчит.
А до того мне тут так много наговорили про историческое значение Томоса, вы же, что я уверовал. И удивлен тишиной.
good_water 08 января 2019 | 10:55
Плевать нам на доллар, на евро плевать
Лишь бы водка не дорожала, едрёна мать!
ura_123 08 января 2019 | 10:57
Урааааа! К году этак к 2099 глядишь и подорожает до 59.90 за доллар)))
kit07_12 08 января 2019 | 11:06
ura_123: Ох...л чтоле? Либерье нам еще в январе 2015 году пророчило, шо к лету будет 100.00 за доллар
alo0000 08 января 2019 | 11:03
Поскольку нас уверяют, что рубль уже не реагирует на котировки нефти, значит за первые 7 дней нового года экономика России рванула вперёд. Может, от того и рванула, что чинуши отдыхают и им не до взяток.
good_water 08 января 2019 | 11:10
alo0000:
Либералы свои прогнозы высасывают из 21 пальца, из центрального канальца.
alo0000 08 января 2019 | 11:14
good_water: Ну зачем Вы так Орешкина приложили? Хорош пацан, мане нравица.
timber_head 08 января 2019 | 11:05
Ну и чё? После роста всегда бывает откат. Биржевые цены меняются "по синусоиде" - доходят до максимума, когда "никто уже не покупает" и падают до минимума когда "никто уже не продает" и снова начинают расти. В конце 2017 доллар стоил 57.60, а в конце 2018 - 69.47. ВОт это - да, тенденция. А пара рублей вверх, пара рублей вниз когда он так дешевеет - это "болтание дерьма в проруби". Тоже, кстати, говорящее о нестабильности рубля - стабильные валюты так не болтает.
alex949 08 января 2019 | 11:07
Когда же она грохнется в тартарары ?!