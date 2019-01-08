Франция собирается ужесточить наказание за несогласованные акции...

Инициатива правительства прозвучала на фоне продолжающихся протестов «желтых жилетов». Право на участие в манифестациях – достижение демократической Франции, но их организаторы должны уведомлять власти об их проведении, полагает премьер Эдуар Филипп. Комментируя акции движения желтых жилетов, глава правительства подчеркнул, что у головорезов никогда не будет последнего слова. Его заявление цитирует газета Figaro.

Глава правительства отметил, что именно на несогласованных акциях случаются беспорядки, и привел в пример событиях минувших выходных. Законодательство о массовых мероприятиях требует доработки. Филипп предлагает наказывать тех, кто не хочет соблюдать обязанность санкционировать акции, тех, кто будет участвовать необъявленных манифестациях, тех, кто приходит на них, скрывая лицо. Идет ли речь о штрафе или тюремном наказании, премьер Франции не уточнил.

Как передает РИА «Новости», Эдуар Филипп также выступил за увеличение гражданской ответственности погромщиков, они должны платить за нанесение ущерба. Антиправительственные протесты идут во Франции с ноября. В субботу в Париже состоится девятая по счету акция. Власти собираются ввести в столицу бронетехнику.