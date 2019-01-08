Франция собирается ужесточить наказание за несогласованные акции
Инициатива правительства прозвучала на фоне продолжающихся протестов «желтых жилетов». Право на участие в манифестациях – достижение демократической Франции, но их организаторы должны уведомлять власти об их проведении, полагает премьер Эдуар Филипп. Комментируя акции движения желтых жилетов, глава правительства подчеркнул, что у головорезов никогда не будет последнего слова. Его заявление цитирует газета Figaro.
Глава правительства отметил, что именно на несогласованных акциях случаются беспорядки, и привел в пример событиях минувших выходных. Законодательство о массовых мероприятиях требует доработки. Филипп предлагает наказывать тех, кто не хочет соблюдать обязанность санкционировать акции, тех, кто будет участвовать необъявленных манифестациях, тех, кто приходит на них, скрывая лицо. Идет ли речь о штрафе или тюремном наказании, премьер Франции не уточнил.
Как передает РИА «Новости», Эдуар Филипп также выступил за увеличение гражданской ответственности погромщиков, они должны платить за нанесение ущерба. Антиправительственные протесты идут во Франции с ноября. В субботу в Париже состоится девятая по счету акция. Власти собираются ввести в столицу бронетехнику.
Комментарии18
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pattrick1 08 января 2019 | 10:13
Франция собирается ужесточить наказание за несогласованные акции...
Не хотите как в Париже, стройте обезьянники и сажайте туда профессиональных протестующих, которые получают гранты на "демократию во Франции" от Госдепартамента США и Гиви Таргамадзе.
pattrick1 08 января 2019 | 10:25
Парижские протесты оплачены Госдепартаментом США, за то что Э.Макрон болтал про создание европейской армии, без участия США.
ensebeo 08 января 2019 | 10:37
pattrick1: а ты кем оплачен?
vienidi 08 января 2019 | 10:46
ensebeo: Этот номерной ублюдок-чмокает у пригожина за 11.80/коммент и чмокает с большим усердием, ибо у него вся его семейка фавлежуев и проституток!!!
kit07_12 08 января 2019 | 10:51
vienidi: Род занятий
торговец на рынке
Место работы
городской рынок
город
Россия, Буйнакск
___________________________
Что ты там про семейку говорил? Твой сынуля может гордиться своим папкой, мол, мой папа тапочки на рынке продает? Как ты думаешь, чмо?
vienidi 08 января 2019 | 10:56
kit07_12: Ну что номерная пригожинская педрила? задели вас гниду проплаченную за живое?-правда о себе и всей свое семейки чмошников не нравится?- а это так и вы гнида тыкающая должны с этим смирится и принять как должное свое это ублюдчное сосуществование!!!
unprejudiced 08 января 2019 | 10:18
Старик Пономарев уже бежит к посольству Франции с плакатом нет запретов на митинги стоять с ним в одиночном пикете? А то президентский грант то не дали, может протестующие во Франции ему пару копеек за его акцию подкинут
nikmart001 08 января 2019 | 10:18
Странно, а как же свобода и демократия? Или это оно и есть?
pavelmistery 08 января 2019 | 10:47
nikmart001: В любой стране есть пункт о уведомлений. То есть, прежде чем устроить митинг, организатор сообщает об этом местным властям. В России же приходится получать РАЗРЕШЕНИЕ на митинг, а это полностью противоречит конституции страны.
tetriz 08 января 2019 | 10:19
Путина на них нет... ^^
josephine 08 января 2019 | 10:20
Хотите как в России?)
koleg197 08 января 2019 | 10:34
кровавая гебня,сатрапы,свободу Павленскому!
oksana63 08 января 2019 | 10:39
koleg197: Павленский и так на свободе.
freshener 08 января 2019 | 10:38
[Франция собирается ужесточить наказание за несогласованные акции]
Варламов же сказал, что митинги во Франции согласовывать не надо, потому, что там свободная страна. Что же получается, Одуван опять нам соврал?
vladimir1967 08 января 2019 | 10:39
Уверен французы быстрее согласуют отставку Макрона чем митинги.
ghhfdyj 08 января 2019 | 10:44
Мордор на елисейских полях
bashirov 08 января 2019 | 10:45
Макрон позвонил Путину и спросил Вова что делать ЧТО. Вот теперь и он агент Путина, полезный идиот Путина.
oksana63 08 января 2019 | 10:47
Под такой новостью профессиональные журналисты должны были бы написать вкратце, а каковы на сегодня правила проведения митингов во Франции. Но профессионализма от Эха ждать не приходится ((