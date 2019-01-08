Экипаж «КАМАЗ-мастер» под управлением Эдуарда Николаева стал победителем первого этапа ралли-рейда «Дакар»

Старт нынешнего ралли-рейда прошел в городе Лима. Далее последуют 10 этапов. За которые участникам предстоит преодолеть в общей сложности 5,5 тысяч километров. Более половины дистанции составят спецучастки.

В классе грузовиков российская команда «КАМАЗ-мастер» выставила на гонку четыре машины. Причем, по итогам первого этапа все они оказались в первой десятке. Победу одержал экипаж действующего победителя «Дакара» Эдуарда Николаева. Символические 18 секунд уступил россиянину голландец Тон ван Генугтен на Iveco.

В классе багги наш Сергей Карякин показал на старте 8-е время.

А вот в зачете мотоциклов лучшей среди представителей России лучшей оказалась Анастасия Нифонтова.

Финиширует ралли-рейд в перуанской столице 17 января.