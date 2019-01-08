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10:06, 08 января 2019

Экипаж «КАМАЗ-мастер» под управлением Эдуарда Николаева стал победителем первого этапа ралли-рейда «Дакар»

Старт нынешнего ралли-рейда прошел в городе Лима. Далее последуют 10 этапов. За которые участникам предстоит преодолеть в общей сложности 5,5 тысяч километров. Более половины дистанции составят спецучастки.

В классе грузовиков российская команда «КАМАЗ-мастер» выставила на гонку четыре машины. Причем, по итогам первого этапа все они оказались в первой десятке. Победу одержал экипаж действующего победителя «Дакара» Эдуарда Николаева. Символические 18 секунд уступил россиянину голландец Тон ван Генугтен на Iveco.

В классе багги наш Сергей Карякин показал на старте 8-е время.
А вот в зачете мотоциклов лучшей среди представителей России лучшей оказалась Анастасия Нифонтова.
Финиширует ралли-рейд в перуанской столице 17 января.

Комментарии

4

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alex949 08 января 2019 | 10:13

Зачем Йехо пишет о успехах России- только гадость здесь в радость !


michael_zagorsk 08 января 2019 | 10:41

alex949: Зачем Йехо пишет о успехах России- только гадость здесь в радость !
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Затем, чтобы подчеркнуть, в это грузовике только лонжероны и лейбл КАМАЗ. Всё остальное немецкое, от движка и раздатки до мостов

unprejudiced 08 января 2019 | 10:16

Слава российскому автомобилестроению, слава команде путина за её очередную победу!!

leon1975 08 января 2019 | 10:27

Ура!
Этап наш!
2018 год прожит не зря!
Надо поднатужится , порадеть в 2019 году как следует!
Ралли Даккарррррр- это наша основная пустынная скрепа.
Кто победил в ралли, тот владеет Миром

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