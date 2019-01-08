Армения на фоне повышения стоимости российского газа продолжает обсуждать возможность поставки иранского топлива

«Вопрос поставки иранского газа всегда стоит на повестке дня», — заявил исполняющий обязанности премьер-министра республики Никол Пашинян. По его словам, эта тема будет обсуждаться до тех пор, «пока не будет найдено конкретное и выгодное решение». При этом, Пашинян добавил, что переговоры с российской стороной о цене на газ тоже продолжаются и пообещал, что власти сделают все для защиты интересов своей страны. Таким образом и.о. главы армянского кабмина ответил на вопрос журналистов о результатах прошедших ранее переговоров и реакции на это соцсетей, назвавших повышение цены на российский газ «провалом новых властей».

31 декабря Пашинян сообщил о телефонных переговорах с президентом России Владимиром Путиным по цене на газ. Он назвал их итоги «хорошей новостью». По его словам, «решение было найдено, хотя бы на ближайшее будущее». И.о. премьера уточнил, что цена для Армении повысится, однако в результате внутренних регулирований для потребителей она не изменится. Как ранее сообщала пресс-служба «Газпрома», с 1 января цена на газ для Армении увеличилась со 150 до 165 долларов за тысячу кубометров.