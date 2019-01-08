Армения на фоне повышения стоимости российского газа продолжает обсуждать возможность поставки иранского топлива
«Вопрос поставки иранского газа всегда стоит на повестке дня», — заявил исполняющий обязанности премьер-министра республики Никол Пашинян. По его словам, эта тема будет обсуждаться до тех пор, «пока не будет найдено конкретное и выгодное решение». При этом, Пашинян добавил, что переговоры с российской стороной о цене на газ тоже продолжаются и пообещал, что власти сделают все для защиты интересов своей страны. Таким образом и.о. главы армянского кабмина ответил на вопрос журналистов о результатах прошедших ранее переговоров и реакции на это соцсетей, назвавших повышение цены на российский газ «провалом новых властей».
31 декабря Пашинян сообщил о телефонных переговорах с президентом России Владимиром Путиным по цене на газ. Он назвал их итоги «хорошей новостью». По его словам, «решение было найдено, хотя бы на ближайшее будущее». И.о. премьера уточнил, что цена для Армении повысится, однако в результате внутренних регулирований для потребителей она не изменится. Как ранее сообщала пресс-служба «Газпрома», с 1 января цена на газ для Армении увеличилась со 150 до 165 долларов за тысячу кубометров.
Комментарии11
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detul 08 января 2019 | 10:17
Нормальная экономическая ситуация. При сопоставимом качестве главным является цена.
brian 08 января 2019 | 10:19
А доставка газа по российской трубе ?
detul 08 января 2019 | 10:52
brian: Сейчас прокладка труб не дорого стоит. А у Армении с Ираном общая граница. Кроме того это новые рабочие места для граждан Армении с соответствующей квалификацией ( вернее без нее).
netnadegdy 08 января 2019 | 11:00
detul: и европейские дешевые кредиты для Армении открыты, инвесторы подтянутся.
detul 08 января 2019 | 11:07
netnadegdy: Конечно. А после того, как инвесторы подтянутся, и начнется прокладка труб, цену на газ от Газпрома для Армении придется опустить до ста долларов. Это и есть рынок. Никакой политики, только бизнес интересы.
vilingrad 08 января 2019 | 10:20
Грузия с 2007 начала увеличивать поставки газа из Азербайджана. В 2017 полностью отказались от поставок Газпрома. Про хохлов не стоит и говорить.
Вот что-то Вова не то делает...
detul 08 января 2019 | 10:49
vilingrad: Просто дорого газ продает наверное.
lenin3 08 января 2019 | 10:25
Очередной нож в спину...
neyexo 08 января 2019 | 10:26
lenin3:
Вообще нынешняя территория была отвоевана Россией у Ирана.
(Для армян, которых там уже не было, разбежались кто куда)
Можно обратно в Иран войти.
Вместе с Грузией
ura_123 08 января 2019 | 10:38
neyexo: Чего не входишь,чего ждёшь?
prospero123 08 января 2019 | 10:56
Ну что, Никол, обнялся с Путиным?