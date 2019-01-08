Япония, по некоторым данным, планирует отказаться от компенсаций по Курилам
Как пишет газета «Ёмиури симбун», соответствующий документ может быть подписан вместе с мирным договором. Речь идет об отказе от компенсаций со стороны как Токио, так и Москвы.
Ранее руководители двух стран обещали ускорить заключение мирного договора на основе декларации 56-го года, которая подразумевает передачу двух островов под контроль Токио.
Комментарии20
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sborisych 08 января 2019 | 10:12
Таки чё воду мутить- уже договорились о раздаче земель?
mikr 08 января 2019 | 10:16
На основе декларации 56-го года надо было мириться в 56-м году. А сегодня в мире появились совершенно иные основы, которые полностью перечеркивают декларацию более чем 60-ти летнего возраста. России по большому счету этот договор не слишком нужен. Японцам, кстати, тоже. Им нужны острова. Вернее, даже не им, а их хозяевам из Госдепа США. Но Россия не видит смысла потакать своим заокеанским "партнерам". Поэтому в данном вопросе все японцы и американцы (а также их болельщики на Эхе Москвы) идут на хер.
vilingrad 08 января 2019 | 10:23
mikr: Но Россия не видит смысла потакать своим заокеанским "партнерам"
Потакать не будет- тихо отдаст. Может, япошкам и Крым сгодится? Ноша неподъемная для слабеющей экономики Империи.
tetriz 08 января 2019 | 10:23
mikr: mikr: ты сурдопереводчик, что ли??...
haldey 08 января 2019 | 10:32
mikr: Японцам очень нужен мирный договор. США отстраивается от управления процессами в мире. ЦКУ по планам глобальной элиты должен перейти в Китай, и вот тут кирдык японцам без России... Китай помнит, как их резали японские захватчики. Только Россия может помочь Японии сохраниться, как стране...
А все эти информационные вбросы идут с подачи американцев, им надо раскачать ситуацию, им нужны конфликты по всему периметру России, авось где и вспыхнет...
Но трамп близок к вспышке в самих штатах))) Сегодня будет сделан еще один шаг к нарастанию противостояния в СШах))) Пожелаем ему удачи)))
А по поводу компенсаций, нам не нужны компенсации. То, что мы отвоевали у захватчиков, острова ли, Калининградская обл. ли не важно, важно что все это часть России на века)))
curiosityandjustice 08 января 2019 | 10:37
mikr: Маладец. Шибка грамотно и сурьёзно всё написал, акромя последнего слова. Даже Госдеп сумел присобачить. А где же кака с хохлами, бандеровцами? Недоработал.
ivan444 08 января 2019 | 10:59
mikr: Ты можешь посылать "нахер" Путина, когда он будет твоего "бацьку" нагибать на аннексию Беларуси, без компенсации. А в этом случае, с Курилами, какого хера, тут своими "херами", лезешь не в своё дело.
nigelliri56 08 января 2019 | 11:07
mikr: "...Поэтому в данном вопросе все японцы и американцы (а также их болельщики на Эхе Москвы) идут на хер."
В данном вопросе идете на хер, как раз вы и вам подобные. И идете вы туда дружно, согласно пожеланий вашего горячо любимого царька.
midnightblues 08 января 2019 | 10:20
Так это в бюджет не будет компенсаций
а в карман кое кому ох как еще будет
davi__koloradov 08 января 2019 | 10:22
путен слил Курилы, чё.
javva_100 08 января 2019 | 10:26
Молодца Вовик! Старается вовсю успеть всё распродать : Курилы ---- японцам, Дальний Восток --- китайцам ,-- а там скоро и Кенисберг подтянется и пошло-поехало! ЛЯПОТА!!!
Портянки,Ау-у-у ! За что наши деды воевали?
doxerom 08 января 2019 | 10:32
javva_100: Ваши деды воевали за Сралина, вот и отдавайте его.
shtirlitz77 08 января 2019 | 10:38
"...Япония, по некоторым данным, планирует отказаться от компенсаций по Курилам..."
Молодцы японцы. Диктуют нам на правах хозяев положения "детали" передачи островов.
Ай да Путин, ай да....... Это же как надо постараться, чтобы довести страну до такого унизительного состояния.
mikr 08 января 2019 | 10:39
Пока Эхо Москвы дружно мастурбирует по поводу "слива Курильских островов", на строительстве Крымского моста завершается установка пролетов железнодорожной части. На сегодняшний день уже уложено несколько километров рельсовых путей, и скорее всего первые поезда в российский Крым пойдут со значительным опережением запланированного окончания строительства.
midnightblues 08 января 2019 | 10:42
mikr: Понятно,что украсть нужно побыстрее
Думаю-украинцы скажут спасибо за этот мост
а может и не скажут-им из Крыма на кавказ нахр не нужно
hagana 08 января 2019 | 10:44
mikr: При чем тут Крым в новостях про Курилы ?
midnightblues 08 января 2019 | 10:47
hagana: попытка уйти от темы
обычный жест тупых ольгинских
но в принципе-верно
ибо Крым отдавать с мостом придется
ivan444 08 января 2019 | 11:05
mikr: Тебе, беларус, какое дело до чужого крымского моста? Из твоего Минска по нему поезда не пойдут, Мне вот по хер, сколько картошки собрал твой "бацька", в колхозах Беларуси.
hagana 08 января 2019 | 10:42
Сейчас квартира на этих островах будет дороже Рублевки !!
alo0000 08 января 2019 | 11:06
Мы заберём у вас территорию, и ничего за это не попросим, сказали японцы. Спасибо. Синдзо-сан!