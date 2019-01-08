"...Япония, по некоторым данным, планирует отказаться от компенсаций по Курилам..."

Как пишет газета «Ёмиури симбун», соответствующий документ может быть подписан вместе с мирным договором. Речь идет об отказе от компенсаций со стороны как Токио, так и Москвы.

Ранее руководители двух стран обещали ускорить заключение мирного договора на основе декларации 56-го года, которая подразумевает передачу двух островов под контроль Токио.