Белый дом может частично заблокировать передачу материалов по российскому делу Конгрессу и широкой общественности
Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с ходом обсуждения. Они также отмечают, что спецпрокурор Роберт Мюллер может представить выводы расследования уже в феврале.
По закону, он обязан предоставить данные только руководителям министерств. Однако демократы, которые контролируют Палату представителей, планируют затребовать выводы у Минюста.
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