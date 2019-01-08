Белый дом может частично заблокировать передачу материалов по российскому делу Конгрессу и широкой общественности

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с ходом обсуждения. Они также отмечают, что спецпрокурор Роберт Мюллер может представить выводы расследования уже в феврале.

По закону, он обязан предоставить данные только руководителям министерств. Однако демократы, которые контролируют Палату представителей, планируют затребовать выводы у Минюста.