Военная полиция ВC России начала патрулировать территорию сирийской провинции Алеппо близ границы с Турцией

Как утверждают наши военнослужащие, они получают от местных жителей сообщения о схронах оружия и неразорвавшихся снарядах.

После решения США вывести войска из Сирии, курдские отряды «Сил народной самообороны» обратились к правительству в Дамаске с призывом установить контроль над этим районом и защитить их от турецкого вторжения.