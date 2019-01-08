Военная полиция ВC России начала патрулировать территорию сирийской провинции Алеппо близ границы с Турцией
Как утверждают наши военнослужащие, они получают от местных жителей сообщения о схронах оружия и неразорвавшихся снарядах.
После решения США вывести войска из Сирии, курдские отряды «Сил народной самообороны» обратились к правительству в Дамаске с призывом установить контроль над этим районом и защитить их от турецкого вторжения.
Комментарии1
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opiatnovyi63 08 января 2019 | 09:40
А что, военные , подчинённые мяснику Асаду, не имеют такой возможности ?