Япония предложит России отказаться от взаимных претензий на компенсации по Курилам
Об этом сообщает газета «Ёмиури симбун», ссылаясь на информированные источники. По их данным, соответствующий документ может быть подписан одновременно с мирным договором между двумя странами.
Пункт об отказе от взаимных претензий также был включен в совместную японско-советскую декларацию 56-го года.
Комментарии1
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vasya_von_smetankin 08 января 2019 | 09:40
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