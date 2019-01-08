Япония предложит России отказаться от взаимных претензий на компенсации по Курилам

Об этом сообщает газета «Ёмиури симбун», ссылаясь на информированные источники. По их данным, соответствующий документ может быть подписан одновременно с мирным договором между двумя странами.

Пункт об отказе от взаимных претензий также был включен в совместную японско-советскую декларацию 56-го года.