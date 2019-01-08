В Театре на Таганке сегодня простятся с народным артистом России Иваном Бортником

Он скончался в минувшую пятницу на 80-м году жизни. Иван Бортник изначально поступил в ГИТИС на актерский факультет, но впоследствии окончил театральное училище им. Щукина, проучившись на курсе Владимира Этуша. Он несколько лет работал в Московском драматическом театре им. Гоголя, а затем перешел в труппу Театра на Таганке. Ему артист посвятил более 50 лет своей жизни. На Таганке Бортник играл одни из главных ролей в таких спектаклях, как «Пугачев», «Мать», «На дне», «Борис Годунов». А в последние годы он участвовал в постановке памяти Владимира Высоцкого, с которым артист дружил.

Бортник активно снимался и в кино, хотя и преимущественно во второстепенных, но очень ярких ролях. Как, например, в многосерийном фильме Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя» — там он запомнился ролью «Промокашки» из банды «Черная кошка». Среди других картин, в которых снимался Бортник – «Родня», «Зеркало для героя», «Служили два товарища» и «Бумбараш», а всего на его счету почти полсотни ролей в кино. Артиста похоронят на Троекуровском кладбище.