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09:04, 08 января 2019

В Театре на Таганке сегодня простятся с народным артистом России Иваном Бортником

Он скончался в минувшую пятницу на 80-м году жизни. Иван Бортник изначально поступил в ГИТИС на актерский факультет, но впоследствии окончил театральное училище им. Щукина, проучившись на курсе Владимира Этуша. Он несколько лет работал в Московском драматическом театре им. Гоголя, а затем перешел в труппу Театра на Таганке. Ему артист посвятил более 50 лет своей жизни. На Таганке Бортник играл одни из главных ролей в таких спектаклях, как «Пугачев», «Мать», «На дне», «Борис Годунов». А в последние годы он участвовал в постановке памяти Владимира Высоцкого, с которым артист дружил.

Бортник активно снимался и в кино, хотя и преимущественно во второстепенных, но очень ярких ролях. Как, например, в многосерийном фильме Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя» — там он запомнился ролью «Промокашки» из банды «Черная кошка». Среди других картин, в которых снимался Бортник – «Родня», «Зеркало для героя», «Служили два товарища» и «Бумбараш», а всего на его счету почти полсотни ролей в кино. Артиста похоронят на Троекуровском кладбище.

Комментарии

3

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yralez 08 января 2019 | 09:08

Прощай, промокашка.
Промокнул ты путинизм, по самые гланды.

traxau_okurka 08 января 2019 | 09:19

yralez: Великие уходят, ворье здравствует.

yralez 08 января 2019 | 09:21

traxau_okurka: великий паяц, не более того.
Такой же, как плешивый мушкетер боярский.

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