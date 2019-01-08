Власти Франции задумались об ужесточении мер против участников несогласованных демонстраций

Премьер-министр Эдуар Филипп заявил в эфире национального телевидения, что правительство поддержит законы, которые будут предполагать наказание для тех, кто участвует в неразрешенных акциях, или кто приходит на них с закрытым лицом.

Кроме того, власти хотя обязать компенсировать материальный ущерб, причиненный во время таких мероприятий, возмутителей спокойствия, а не налогоплательщиков, — подчеркнул Филипп.

В следующие выходные во Франции ожидаются очередные акции протестов «желтых жилетов».