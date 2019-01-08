Власти Франции задумались об ужесточении мер против участников несогласованных демонстраций
Премьер-министр Эдуар Филипп заявил в эфире национального телевидения, что правительство поддержит законы, которые будут предполагать наказание для тех, кто участвует в неразрешенных акциях, или кто приходит на них с закрытым лицом.
Кроме того, власти хотя обязать компенсировать материальный ущерб, причиненный во время таких мероприятий, возмутителей спокойствия, а не налогоплательщиков, — подчеркнул Филипп.
В следующие выходные во Франции ожидаются очередные акции протестов «желтых жилетов».
Комментарии2
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apels 08 января 2019 | 09:09
Ну говорить они могут что угодно - свобода слова. Но вот пусть только попробуют ограничить свободу демонстраций :) Это Франция!
kadetkl 08 января 2019 | 09:37
Скоро Украина станет самым "свободным" государством в Европе. Только там можно убивать противников и жечь полицию, А уж без намордника и вовсе никто на акции и майданы не ходит. Скорее трусы забудут надеть.