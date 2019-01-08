Япония предложит России отказаться от взаимных претензий на компенсации по Курилам
Об этом сообщает газета «Ёмиури симбун», ссылаясь на информированные источники. По их данным, соответствующий документ может быть подписан одновременно с мирным договором между двумя странами.
Пункт об отказе от взаимных претензий также был включен в совместную японско-советскую декларацию 56-го года.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ накануне поклялся на могиле отца, что приложит все усилия для тогО, чтобы наладить отношения с Москвой.
Грядущие перемены вряд ли будут выгодны России, — такое мнение в эфире «Эха Москвы» выразил политик Владимир Рыжков. Он считает, что Япония никогда не поставит на карту свои отношения с США ради островов Курильской гряды.
Комментарии6
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unprejudiced 08 января 2019 | 09:08
Мало этого, если Япония хочет подписать мирный договор ей надо 4 своих острова отдать, Окинаву например. Чтобы Россия могла выгнать оттуда американцев и свой флот поставить
orlov_a_v 08 января 2019 | 09:35
unprejudiced: одни ссылаются на указ 17 века отменяют его и выдают томос раскольникам, другие на трактат 19 века и требуют вернуть им острова. Нам надо прибалтику потребовать которую петр первый у шведов купмл и киев с прилегающими землями купленный у поляков в 17 веке.)))
warlaam 08 января 2019 | 09:13
"Он считает, что Япония никогда не поставит на карту свои отношения с США ради островов Курильской гряды." Та ты шо? серьезно?
alo0000 08 января 2019 | 09:16
Намёк на передачу островов - щелчок по носу китайцам, очканувшим броситься в объятья ВВП.
buzukin075 08 января 2019 | 09:21
Отдать острова? А вот хрен! С них даже из пулемета можно стрелять по самураям - без претензий :) И ни одна млять не выйдет на пока еще японский берег - а ну как претензию на Хоккайдо выкатим, куды бечь будут?
stopkran1969 08 января 2019 | 09:37
Зря тратят время япошки, раздали бы паспорта туземцам - там и Сахалин и Курилы уже язык бы выучили и вернулись в родную гавань