США могут сегодня объявить чрезвычайное положение

Предполагается, что Дональд Трамп пойдет на этот шаг из-за приостановки работы правительства на фоне споров о финансировании строительства стены на границе с Мексикой.

Почти четверть госучреждений с конца декабря находятся в вынужденном отпуске, после того как конгрессмены не смогли найти выход из бюджетного тупика. Трампа ради выполнения своего предвыборного обещания попросил около 6 миллиардов долларов на охрану и границы и возведение стены. Палата представителей одобрила финансирование, демократы в сенате выступили против.

Юристы Белого дома изучают сейчас вариант использования права Трампа ввести чрезвычайное положение, чтобы в обход Конгресса добиться выделения средств. Об этом заявил вице-президент Майкл Пенс на брифинге с журналистами. По его мнению, глава государства предпочел бы не обращаться к крайним мерам.

Трамп обещает сегодня выступить со специальным обращением к нации. Оно будет посвящено гуманитарному кризису и проблеме национальной безопасности на южной границе. Выступление намечено на 5 утра среды по московскому времени.