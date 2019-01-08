США могут сегодня объявить чрезвычайное положение
Предполагается, что Дональд Трамп пойдет на этот шаг из-за приостановки работы правительства на фоне споров о финансировании строительства стены на границе с Мексикой.
Почти четверть госучреждений с конца декабря находятся в вынужденном отпуске, после того как конгрессмены не смогли найти выход из бюджетного тупика. Трампа ради выполнения своего предвыборного обещания попросил около 6 миллиардов долларов на охрану и границы и возведение стены. Палата представителей одобрила финансирование, демократы в сенате выступили против.
Юристы Белого дома изучают сейчас вариант использования права Трампа ввести чрезвычайное положение, чтобы в обход Конгресса добиться выделения средств. Об этом заявил вице-президент Майкл Пенс на брифинге с журналистами. По его мнению, глава государства предпочел бы не обращаться к крайним мерам.
Трамп обещает сегодня выступить со специальным обращением к нации. Оно будет посвящено гуманитарному кризису и проблеме национальной безопасности на южной границе. Выступление намечено на 5 утра среды по московскому времени.
Комментарии1
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vova6_let 08 января 2019 | 09:07
Трамп люто ненавидит мигрантов, т.е. он-"американский патриот " ? Просто дурак.