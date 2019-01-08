В Соединенных Штатах может быть введено чрезвычайное положение – об этом сообщил вице-президент Майк Пенс
По его словам, благодаря этому, в обход конгресса можно будет получить финансирование на строительство стены на границе с Мексикой.
Юристы Белого дома сейчас занимаются этим вопросом. Пенс вновь призвал демократов к переговорам по поводу бюджета.
Дональд Трамп в свою очередь объявил, что сегодня выступит с обращением к нации по поводу безопасности южной границы.
Комментарии4
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zkotor 08 января 2019 | 08:51
Барыга с дохлой белкой на башке совсем с глузду съехал. Дядя целенаправленно расшатывает институты управления США
andreyfilippov 08 января 2019 | 08:59
zkotor: >Дядя целенаправленно расшатывает институты управления США
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И тем роет себе могилу, а не американцам.
tetriz 08 января 2019 | 09:09
zkotor: он для того и был назначен Кремлём.
rampa 08 января 2019 | 08:58
что бы там не говорили, но наша дума не зря пила в честь трампа. Он точно наш или как наш ))))