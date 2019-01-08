В Соединенных Штатах может быть введено чрезвычайное положение – об этом сообщил вице-президент Майк Пенс

По его словам, благодаря этому, в обход конгресса можно будет получить финансирование на строительство стены на границе с Мексикой.

Юристы Белого дома сейчас занимаются этим вопросом. Пенс вновь призвал демократов к переговорам по поводу бюджета.

Дональд Трамп в свою очередь объявил, что сегодня выступит с обращением к нации по поводу безопасности южной границы.