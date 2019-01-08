В Анкаре начнутся первые слушания по делу об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова

Оно произошло в декабре 2016 года. Обвинения в гибели дипломата предъявлены 28 подозреваемым, часть из которых – бывшие полицейские. Также среди фигурантов дела — оппозиционный исламский проповедник Фетхуллах Гюлен, проживающий в США. Турецкие следователи утверждают, что за убийством Карлова стоят члены существующей, по их мнению, террористической организации богослова FETO. Ее в Анкаре, помимо прочего, обвиняют в попытке военного переворота в июле 2016 года.

Власти полагают, что покушение на посла готовилось в течение полугода, а его целью было нанесение ущерба турецко-российским отношениям и нарушение конституционного строя. Карлова убили в ходе его выступления на открытии фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника». Нападение на дипломата совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, который был застрелен силами безопасности на месте преступления. Гюлен отрицает свою причастность к попытке переворота в Турции и убийству Андрея Карлова.