Армения обсуждает возможность поставки газа из Ирана

Это признал исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян. По его словам, одновременно ведутся переговоры с российской стороной о цене на голубое топливо.

Газпром ранее уведомил, что с 1 января цена на российский газ для Армении пересмотрена — она составит 165 долларов за тысячу кубометров вместо прежних 150.