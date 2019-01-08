Армения обсуждает возможность поставки газа из Ирана
Это признал исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян. По его словам, одновременно ведутся переговоры с российской стороной о цене на голубое топливо.
Газпром ранее уведомил, что с 1 января цена на российский газ для Армении пересмотрена — она составит 165 долларов за тысячу кубометров вместо прежних 150.
Комментарии32
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kablukov 08 января 2019 | 08:39
Браво, Никол Воваевич!
zztop1960 08 января 2019 | 08:41
Армянский Батька
ukrotomos 08 января 2019 | 08:44
Цена конечно повыше чем в РФ в два раза, но тоже очень неплохая.
tag188 08 января 2019 | 08:47
ukrotomos: Цена на иранский газ 165 долларов за 1000 кубов. Абсолютно такая же, как за российский газ.
Не врите так коряво. Некрасиво.
ukrotomos 08 января 2019 | 08:51
tag188: В РФ цена 80 баксов, для Армении 165. Где враньё?
tag188 08 января 2019 | 08:57
ukrotomos: И когда Армении продавали газ по такой цене??
Российский газ для Армении все прошлые годы был 150 долларов.
И Армения уже куда более газифицирована, чем Россия. Что толку российским деревням в цене газа 80 долларов, когда топиться приходится как в средневековье -- дровами. А российские ТЭЦ коптят сжигаемым углем.
А в Армении в самых высокогорных селах газ уже давно не редкость.
ukrotomos 08 января 2019 | 09:03
tag188: А с какого перепугу армянам надо продавать по цене РФ?
tag188 08 января 2019 | 09:11
ukrotomos: Так это Вы тут про "цену повыше российской" вещаете.
Всем понятно, что это Вы от обиды, и чтобы хоть что-то сказать.
А по факту имеем: Армении, в отличии от Белоруссии, руки выкручивать ценой на газ не получится -- у нее кроме российского еще в страну 2 газопровода заходят. Если надо, через пару лет полностью от российского газа можно отказаться. Через пару лет, потому что газовая система Армении не едина. География страны -- горы, ущелья и тд. И в некоторые населенные пункты пока приходит только российский газ. Пару лет армянам может понадобиться, чтобы решить этот сугубо технический вопрос.
ukrotomos 08 января 2019 | 09:17
tag188: А кто мешает? Всего пару лет и Армения построит свои газопроводы в каждый отдаленный горный кишлак!
tag188 08 января 2019 | 09:27
ukrotomos: Никто не мешает. Она и строит -- бытовое потребление у них растет хорошими темпами.
Это Вам Армения что-то покоя не дает. Вы бы лучше по газификации российских сел так же громко везде кричали. А то 35 млн. человек в России до сих пор в неотапливаемые туалеты на улице ходят.
ukrotomos 08 января 2019 | 09:33
tag188: Боже мой! Либерастье забеспокоилось газом в российских деревнях! Вы бы лучше в 90-х по проще скакали, а то совсем мозги растрясли!
tag188 08 января 2019 | 09:39
ukrotomos: Усё, сказать больше абсолютно нечего?
Так когда портянки озаботятся газификацией российских сел?
Урок 90х не усвоили? Тогда совки тоже, всё были озабочены "мировыми проблемами". Пока их Совок вдруг не развалился.
lenin3 08 января 2019 | 08:44
Ещё один нож в спину...
andreyoo 08 января 2019 | 09:15
lenin3: Не. Просто попытка блефа. Причем глупая.
tag188 08 января 2019 | 09:21
andreyoo: Армения газ у Ирана уже больше 12 лет покупает.
В чем здесь попытка блефа?
andreyoo 08 января 2019 | 09:35
tag188: Армения газ у Ирана уже больше 12 лет покупает.
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Для Ереванской ТЭЦ. Расплачивается киловаттами. И бОльше брать не может, мощность трубопровода не позволяет.
tag188 08 января 2019 | 09:42
andreyoo: Деточка, ты хоть на сайт Газпром Армения зайди, чтобы хрень здесь не нести.
В детском саду подобное еще можешь рассказывать.
andreyoo 08 января 2019 | 09:47
tag188: Ты свои дешевые либеральные замашки юзай в еомпании друзей-либералов.
Есть, что сказать по-существу, процитируй. Нет, помалкивай.
sasass 08 января 2019 | 08:48
Козе понятно , что иранский газ ближе к Армении и соответственно надежнее и дешевле будет...
ukrotomos 08 января 2019 | 08:53
sasass: Ну вот и отлично! Ждём начала поставок иранского газа по трубам Газпром-Армения!
andreyoo 08 января 2019 | 09:17
sasass: А вот умной козе понятно, ближе тот газ, откуда у тебя есть газопровод.
sasass 08 января 2019 | 09:29
andreyoo: Сжиженный газ по по трубам не поставляется - Армения не большая страна с маленьким населением и промышленности там почти нет , но зато диаспора у нее огромная и по всему миру разбросанная великую силу имеет...
stopkran1969 08 января 2019 | 09:42
sasass: как сказал друг-армянин - "Армения просто офис"
andreyoo 08 января 2019 | 09:45
sasass: Сжиженный газ? Не смеши
sasass 08 января 2019 | 08:54
Наверняка и Лука Мудищев подумывает об этом - реверсом вполне возможно получить газ через Польшу....
stopkran1969 08 января 2019 | 09:49
sasass: он свою трубу прос... Продал... Хотя, документально он не был признан тогда президентом, можно сделку отмотать через суд
ajur2000 08 января 2019 | 09:06
Цена на газ 165,но это на границе!!!!!!! Подребителям доходит за 290!!!!!! Между границей и потребителями стоит дочка Газпрома ГазпромАрмения..И не надо-Батько....нож в спину.... Мы просто хотим нормально жить
ukrotomos 08 января 2019 | 09:08
ajur2000: Постройте свои газопроводы от границы и живите нормально!
ajur2000 08 января 2019 | 09:22
ukrotomos: у нас и были свои газопроводы,но прежнее правительство на 50 лет отдало все Газпрому,а потребовать обратно равносильно об'явлении войны России
ukrotomos 08 января 2019 | 09:24
ajur2000: Что значит потребовать? Купите их у Газпрома и живите нормально! Денег у вас дохрена.
tetriz 08 января 2019 | 09:07
А я бы Армении 200 ценник поставил.
И никаких льгот её гражданам на территории РФ!
Зае.. задолбали уже армянские "бизнесмены", продающие нам нашу же картошку!
Сколько можно?!!
ukrotomos 08 января 2019 | 09:14
tetriz: Зачем так? Можно и по цене РФ давать, но только в том случае, когда армянские барыги начнут торговать на Ямале и по всей РФ по ценам долины Арарат!