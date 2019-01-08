Япония предложит России отказаться от взаимных претензий на компенсации по Курилам
Об этом сообщает газета «Ёмиури симбун», ссылаясь на информированные источники. По их данным, соответствующий документ может быть подписан одновременно с мирным договором между двумя странами.
Пункт об отказе от взаимных претензий также был включен в совместную японско-советскую декларацию 56-го года.
Комментарии8
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aisterh 08 января 2019 | 08:40
Воровали - веселились. Посчитали - прослезились...
alo0000 08 января 2019 | 08:40
Китайцы занервничали. Вызвали своего клоуна из Кореи. Синдзо так и не понял, что это попытка ВВП оказаться в «дружеских» объятьях Синь Дзиня и стать в его руках ядерным зонтиком.
tag188 08 января 2019 | 08:43
Это и есть "геополитический прорыв" нацлидера, который обещали портянки?
buzukin075 08 января 2019 | 08:45
Какие нахрен претензии могут быть у безоговорочно капитулировавших? Разве што просьба, штобы им не впендюрили еще один удар землетрясением с разрушением всех оставшихся ядерных станций? Ишь, мля - сначала язык в жопу засунули в ответ на предложение подписать мирный договор без всяких условий, а сейчас очнулись!
Никаких претензий! Не то у вас Хоккайдо перейдет в разряд северных территорий :)
gennomov 08 января 2019 | 08:58
По Горбачевски, лучшим немцем, сдать все и стать лучшим японцем.
salluk2 08 января 2019 | 08:59
Короче, отдадим мы Курилы, и нам за это ничего не будет. Ни денег, ни другого какого "спасибо"... А оно нам точно надо?
bazilgu 08 января 2019 | 09:00
Вот кто бы объяснил мне популярно- зачем вообще нужен мирный договор? Мы что- воюем с Японией? Был в 41-м году у нас договор с Геманией и что? После подписания мирного договора Тойоты станут дешевле или Сони лучше показывать станут? Дипломатам, конечно хорошо- разъезжают друг к другу в гости десятилетиями, живут в лучших отелях, питаются в лучших ресторанах, немалые суточные получают. И все на халяву, из бюджета. А вот лично мне, ткак гражданину России чем станет лучше после подписания договора? Конкретно- чем?
yakutt86 08 января 2019 | 09:05
Острова и полуострова, чье название на букву "К" передаче в чужие руки не подлежат?