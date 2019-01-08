Япония может предложить России отказаться от компенсаций по Курильским островам

Как пишет газета «Йомиури симбун», Токио намерен подписать соглашение вместе с мирным договором. Южные Курилы японцы сейчас считают своими южными территориями, находящимися под российской оккупацией. Этот статус дает им основания требовать компенсации. Однако инициатива, которую прорабатывают в Токио, предполагает отказ от претензий к России. Правительство самостоятельно за счет бюджета рассчитается с бывшими жителями островов, которые утратили права на землю. При этом Москва тоже должна отказаться от ответных претензий.

Наличие претензий может осложнить переговоры по заключению мира, отмечает Газета.Ru. Предполагается, что соглашение страны подпишут вместе с мирным договором по итогам Второй мировой войны. Сроки подписания не обозначены.

Впрочем, только в этом месяцы Япония и Россия проведут две встречи на высоком уровне. На следующей неделе Сергей Лавров встретится с главой японского МИД, а во второй половине января должны состояться переговоры Владимира Путина и премьера Синдзо Абэ.

Ранее Абэ заявил, что поклялся на могиле отца поставить точку в вопросе подписания мирного договора.