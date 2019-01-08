«Яндекс» начал испытания своего беспилотного автомобиля в Лас-Вегасе

Желающие могут бесплатно совершить поездки по городу, передает ТАСС. Машину купили в США и оборудовали датчиками и системами, она ездит по обычным дорогам со скоростью до 72 км/ч. В целях безопасности на переднем пассажирском сидении находится технический сотрудник компании. Испытания продолжатся во время работы Международной выставки потребительской электроники, которая открывается сегодня, а завершится в пятницу