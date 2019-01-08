Журналисты французского телеканала BFM отказались освещать протесты «желтых жилетов»

Причиной стали нападения на их коллег. Как сообщает агентство «Франс-Пресс», в субботу в Руане группа журналистов BFM и их телохранители были избиты, еще один журналист телеканала получил ранении при взрыве петарды в Париже. За два месяца протестов были задержаны более пяти с половиной тысяч человек. Суды вынесли больше тысячи решений.