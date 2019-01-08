Владимир Путин выстрелил из пушки и рассказал, что был артиллеристом
Владимир Путин выстрелил из пушки и рассказал, что был артиллеристом. По словам президента, он получил звание лейтенанта этого вида войск и был командиром взвода управления гаубичной артиллерией, передает «Интерфакс». Путин накануне выстрелил из пушки Петропавловского собора в Петербурге.
Комментарии15
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buzukin075 08 января 2019 | 07:39
Артиллеристы! Сталин дал приказ!
yralez 08 января 2019 | 07:39
И тут завклубом понесло.....
yralez 08 января 2019 | 07:41
yralez: один лже джентльмен удачи тоже про картошку на фронте начал рассказывать.
Помните "Джентльменов удачи" ?
gvs 08 января 2019 | 07:40
Артиллерист, а всю жизнь занимался не своим делом ))))
grs_alx_112018 08 января 2019 | 07:44
Ну он совсем как пластелиновый ежик - разведчиком был, артиллеристом был, со стерхами летал ;)) Еще он с кислой рожей носил чемодан за Собчаком в третьем ряду и оглушительно просрал выборную компанию в качестве доверенного лица
peresvet73 08 января 2019 | 07:49
grs_alx_112018:
Интересно, а что он скажет в филармонии?!
lara17 08 января 2019 | 07:45
И швец, и жнец, и на дуде игрец.
peresvet73 08 января 2019 | 07:47
Пускай живешь ты дворником - родишься вновь прорабом,
А после из прораба до министра дорастешь,-
Но, если туп, как дерево - родишься баобабом
И будешь баобабом тыщу лет, пока помрешь.
Досадно попугаем жить,
Гадюкой с длинным веком,-
Не лучше ли при жизни быть
Приличным человеком?
ansh 08 января 2019 | 07:49
Страшная смесь, чекист-артиллерист. Его товарищи "врагов народа" из наганов да импортных «Вальтеров» и «Браунингов» выстрелами в затылок убивали.
Один патрон - один труп.
А этот, если сойдёт с ума окончательно, вдруг из пушек начнёт мочить... брррр.....
buzukin075 08 января 2019 | 07:59
ansh: Шо - сцыш? Это правильно! Вот што произойдет непременно, так это то, што за вами придут. Черный воронок ждет, хватай чемоданчик с памперсами - и на Колыму :)
ansh 08 января 2019 | 08:11
buzukin075: Славок - стрельба из пушки по "врагам народа" может накрыть и путинских холуев. Ты бойся. Что бы не кричать предсмертное, а ты то причем? Ты так лизал товарища Путина. Как и его клептократию. И тут тебя накрыло ...
mathmovesu 08 января 2019 | 07:54
теперь надо попросить путина стрельнуть из царь-пушки в Луну, предварительно зарядив ее рогозиным...
klukvik 08 января 2019 | 08:00
- а ты не гонишь?
- век воли не видать!
bratec_kot_voskrese 08 января 2019 | 08:04
На все руки мастер! Настоящий " лейтенант-подполковник"))
ihor_syvoryj 08 января 2019 | 08:07
"А каие команды подаются при салютационнрй стрельбе?
Ага! Не знаешь!
При салютационной стрельбе...."
(из к/ф "Иван Бровкин")