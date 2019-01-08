Владимир Путин выстрелил из пушки и рассказал, что был артиллеристом. По словам президента, он получил звание лейтенанта этого вида войск и был командиром взвода управления гаубичной артиллерией, передает «Интерфакс». Путин накануне выстрелил из пушки Петропавловского собора в Петербурге.