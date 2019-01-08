Армения рассматривает возможность покупать газ у Ирана вместо России. О том, что такие поставки обсуждаются, сообщил исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян. Он добавил, что Ереван продолжает вести с Москвой о цене на топливо. С 1 января стоимость российского газа для Армении выросла со 150 до 165 долларов за тысячу кубометров.