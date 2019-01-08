Армения рассматривает возможность покупать газ у Ирана вместо России
Армения рассматривает возможность покупать газ у Ирана вместо России. О том, что такие поставки обсуждаются, сообщил исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян. Он добавил, что Ереван продолжает вести с Москвой о цене на топливо. С 1 января стоимость российского газа для Армении выросла со 150 до 165 долларов за тысячу кубометров.
Комментарии7
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foma55 08 января 2019 | 07:40
Даже если Армения через Иран сможет наладить поставки газа полностью замещающие поставки газа из России по приемлемой цене для Армении ,не это самая сильная зависимость от России. Карабах вот что Армения не сможет удержать без России и в России это прекрасно понимают.А потери прибыли от продажи газа в Армению, ввиду их небольшого объема, для России минимальны и даже выгодны.
ramun 08 января 2019 | 07:49
foma55: Пожелаем вам в таком случае побольше таких карабахов на вашей территории в будущем.Что бы было вам чем радостно заниматься.
ansh 08 января 2019 | 07:41
Даже сумасшедшие аятоллы надежнее обезумевшего чекиста. Те хоть не будут учить армян, как жить, веровать, и любить Россию. А Иран и без этих скрепных заморочек обойдётся.
ukrotomos 08 января 2019 | 07:58
Может под санкции СШП попасть пашиняния! А азеры не продают газ что ли?
tag188 08 января 2019 | 08:02
Немного странное заявление. Хотя бы потому, что Армения уже давно покупает газ у Ирана. Газопроводу Иран-Армения уже больше 10 лет. Просто все эти годы иранский газ был несколько дороже российского -- 165 долларов против 150 долларов у России. С этого года цена за российский газ и иранский стала абсолютно одинаковой -- 165 долларов.
ukrotomos 08 января 2019 | 08:06
tag188: Чем им цена в 165 бакинских не нравится? Отличная цена. В Европе раза в два дороже.
tag188 08 января 2019 | 08:15
ukrotomos: Здесь им скорее не цена не нравится, а великодержавная политика бывшего "старшего брата" по СССР.
Никому не понравится, если тебе начинают выставлять условия касаемые сугубо внутренних дел твоей страны.
Только Армении не так просто выкручивать руки газом, как Белоруссии. В Армению заходят 3 (ТРИ) магистральных газопровода (из Ирана, Грузии и России). Так что, без российского Армения вполне способна обойтись.