Прощание с литературоведом Борисом Авериным пройдет сегодня в Петербурге

Филолог скончался в возрасте 76 лет.

Отпевание профессора кафедры истории русской литературы филологического факультета Петербургского госуниверситета состоится в Феодоровском соборе. Похоронят Бориса Аверина на Старом Петергофском кладбище. Литературовед родился в 1942 году, окончил геофизический факультет Ленинградского арктического училища и 10 лет работал старшим инженером научно-исследовательского института. Свою научную деятельность филолог посвятил изучению творчества Владимира Набокова, подготовил комментарии к ряду произведений писателя. Позже исследовал историю Петергофа. Коллеги называют Бориса Аверина замечательным ученым, блестящим лектором, добрым, сердечным человеком. Друзья говорят о его профессионализме, ясности ума и интеллигентности.

Борис Аверин скоропостижно скончался от последствий тяжелой болезни.