МХАТ имени Чехова вступился за актера Игоря Верника, которого оштрафовали за езду по пешеходной зоне
МХАТ имени Чехова вступился за актера Игоря Верника, которого оштрафовали за езду по пешеходной зоне. Ранее из-за отсутствия другого пути он подъехал к зданию театра по Камергерскому переулку.
Проезд по пешеходной зоне на личном автомобиле запрещен, и с точки зрения закона водитель однозначно должен нести ответственность за это правонарушение. Об этом «Эху» рассказал автомобильный эксперт Сергей Асланян.
За проезд под знак «пешеходная зона» предусмотрен штраф в размере пятисот рублей.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
opiatnovyi63 08 января 2019 | 07:25
При воровской власти , когда одним позволено всё, а другим предъявляется Закон, таких как Верник будет всё время много..
piter_ug 08 января 2019 | 07:36
Ну так вчиняйте встречный иск горе-управителям, лишивших актеров возможности проезда к зданию.
kochar 08 января 2019 | 07:45
6 января я с супругой на машине задумали посмотреть праздничную Москву.
Не нашли ни одного парковочного места и вернулись.
Было до хрена места где были установлены запрещающие знаки и места для инвалидов,где не было ни одной машины.
А в центре с приходом оленевода сузили до хрена дорог и понаставили до хрена кирпичей.
А если посмотрите внимательно все пути подъезда и возможность припарковаться у этого Камергерского переулка, то отборный мат гарантирую.
Есть только один способ исправить этот маразм,отправить "нашего" градоначальника пешком на работу .
И вот когда он будет оплёван в поезде метро с ног до головы-вот тогда и всё образуется.
По другому только 1917 год.
grs_alx_112018 08 января 2019 | 07:59
kochar: Мы с сестрой и племяшкой тоже 6 января задумали посмотреть празничную Прагу и Копенгаген;)) И оставили машины в гаражах, тоже самое сделал мой друг в Берлине. Вот не хрена делать в центре города на личном авто в праздники и выходные, причем круглый год.
НО какое это имеет отношение к Вернику, МХАТу? Догадайся с трех раз, что бы по этому поводу сказала Вернику Фаина Раневская ;))