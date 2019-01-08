МХАТ имени Чехова вступился за актера Игоря Верника, которого оштрафовали за езду по пешеходной зоне. Ранее из-за отсутствия другого пути он подъехал к зданию театра по Камергерскому переулку.

Проезд по пешеходной зоне на личном автомобиле запрещен, и с точки зрения закона водитель однозначно должен нести ответственность за это правонарушение. Об этом «Эху» рассказал автомобильный эксперт Сергей Асланян.

За проезд под знак «пешеходная зона» предусмотрен штраф в размере пятисот рублей.