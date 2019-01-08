Патриарх Кирилл предсказал пришествие Антихриста и призвал православных не становиться рабами гаджетов
Патриарх Кирилл предсказал пришествие Антихриста и призвал православных не становиться рабами гаджетов. Подобные заявления, возможно, призваны отвлечь внимание от главной проблемы РПЦ – независимости Православной церкви Украины. Такое мнение в эфире «Эха» высказал главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов. Он считает, что упреки патриарха в адрес интернета также могут быть связаны с оскорблением чувств верующих в соцсетях. Однако настоящих приверженцев православия, по мнению Смирнова, не задевает чужое мнение.
Комментарии8
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eniro 08 января 2019 | 07:11
Патриарху было видение? Плохой знак...
opiatnovyi63 08 января 2019 | 07:22
Ну какой верующий с деда Гундяя? Он бизнесмен и в какой-то мере политик, а главное , он такой же грешник и как и вся его вельможная свита от Р П Ц !
yralez 08 января 2019 | 07:26
Зомбоящик от Бога.....ибо находится в руках " божьих" людей.
neitral_n 08 января 2019 | 07:29
.....и часов!
aleks50 Алексей Клубников 08 января 2019 | 07:30
Агент кгб в гадалку переквалифицировался. Предсказаниями занялся.
piter_ug 08 января 2019 | 07:34
Опасения гундяева не безосновательны - раб гаджета автоматически перестает быть рабом гундяева.
sasass 08 января 2019 | 07:37
Томас украинский спятил нашего патриарха...
midnightblues 08 января 2019 | 07:59
А просто просрали все
Вот и кривляются
Не запил часом лузер??