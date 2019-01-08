Патриарх Кирилл предсказал пришествие Антихриста и призвал православных не становиться рабами гаджетов. Подобные заявления, возможно, призваны отвлечь внимание от главной проблемы РПЦ – независимости Православной церкви Украины. Такое мнение в эфире «Эха» высказал главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов. Он считает, что упреки патриарха в адрес интернета также могут быть связаны с оскорблением чувств верующих в соцсетях. Однако настоящих приверженцев православия, по мнению Смирнова, не задевает чужое мнение.