Эксперты ВАДА посетят Московскую антидопинговую лабораторию 9 января. Эту информацию «Эху» подтвердил глава РУСАДА Юрий Ганус.

Согласно требованиям, предъявленным Всемирным антидопинговым агентством, ВАДА должна иметь возможность перепроверить все подозрительные пробы московской лаборатории до июня текущего года.