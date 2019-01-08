Эксперты ВАДА посетят Московскую антидопинговую лабораторию 9 января
Эксперты ВАДА посетят Московскую антидопинговую лабораторию 9 января. Эту информацию «Эху» подтвердил глава РУСАДА Юрий Ганус.
Согласно требованиям, предъявленным Всемирным антидопинговым агентством, ВАДА должна иметь возможность перепроверить все подозрительные пробы московской лаборатории до июня текущего года.
Комментарии1
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sasass 08 января 2019 | 07:44
Ощущение такое , что оглобли уже повернуты для несмышленных экспертов ВАДА ....