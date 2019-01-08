Япония готова отказаться от требований компенсаций по Курилам

Речь идет о выплатах бывшим жителям островов за выселение, пишет японская газета «Йомиури» со ссылкой на источники. По их словам, Токио предложит Москве подписать вместе с мирным договором документ об отказе от взаимных претензий.

Глава МИДа Японии прилетит в Москву 14 января, затем во второй половине января на переговоры в России прибудет премьер Синдзо Абэ. Он неоднократно давал понять, что обсуждается вопрос о передаче Курильских островов Японии. Синдзо Абэ поклялся на могиле отца, что приложит все усилия, чтобы наладить отношения с Россией. Это заявление имеет под собой какие-то основания, но грядущие перемены в отношениях двух стран вряд ли будут выгодны для России. Такое мнение в эфире «Эха» высказал политик Владимир Рыжков. Япония никогда не поставит на карту свои отношения с США ради островов Курильской гряды, считает Владимир Рыжков.