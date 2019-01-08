Патриарх Кирилл назвал интернет предвестником пришествия Антихриста
Патриарх Кирилл назвал интернет предвестником пришествия Антихриста. Предстоятель РПЦ также призвал верующих меньше использовать смартфоны
Патриарх Кирилл сравнил гаджеты с наркотиками.
Комментарии4
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yralez 08 января 2019 | 06:12
Акела промахнулся.
Впрочем Табаки и не был Акелой.
michael_zagorsk 08 января 2019 | 06:23
Ай, какая прелесть! движемся к чебурашке? Это он так про ютуб, где комменты на него отключили?
michael_zagorsk 08 января 2019 | 06:25
Думается, надо обменятся часами с песковым, тогда фсё пойдёт на лад.
michael_zagorsk 08 января 2019 | 06:31
Сначала телегу отключают, потом оказывается ВСЕ чиновники там сидят. Теперь гундяй. Таки таскает смартфон буржуйский под рясой. Про переписать Пушкина О _КУПЦЕ_ и работнике его Балде, это отдельная песня. Впрочем, как и о мединском, который обещал переписать историю WWar II.