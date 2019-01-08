В Магнитогорске сегодня переносят пункт помощи пострадавшим при обрушении дома

Кроме того, в городском храме пройдет заупокойная служба в память о жертвах трагедии.

Пункт по работе с пострадавшими, организованный на базе школы №14 неподалеку от рухнувшего дома, меняет место дислокации. С завтрашнего дня он будет размещаться в городской администрации. Кроме того, как сообщает «Российская газета», завершается централизованный вывоз вещей жителей из поврежденного взрывом восьмого подъезда. Ответственность за работу с пострадавшими возложили на главу Магнитогорска Сергея Бердникова.

Также в кафедральном соборе Магнитогорска сегодня запланирована панихида, приуроченная к девятому дню со дня трагедии. Непосредственно на месте гибели людей проведут короткую заупокойную службу – литию.

Обрушение подъезда в Магнитогорске произошло утром 31 декабря. Жертвами ЧП стали 39 человек, еще несколько были ранены. По версии Следственного комитета, причиной трагедии стал взрыв бытового газа.

Ранее СМИ сообщали, что взрыв в Магнитогорске мог быть терактом, однако официально эта информация не подтверждена.