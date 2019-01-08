Украина обжаловала в ЕСПЧ задержание кораблей и арест моряков, обвиняемых в России в незаконном пересечении границы

Украина обжаловала в Европейском суде по правам человека задержание кораблей и арест моряков, обвиняемых в России в незаконном пересечении границы.

Украина обвиняет Россию в нарушении нескольких статей Европейской Конвенции. Речь идет о праве на жизнь, на свободу и личную неприкосновенность, праве на справедливое судебное разбирательство, а также положении о запрете пыток, сообщил в Facebook замминистра юстиции Украины, уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина. Киев требует признать незаконным, цитата, «нападение на украинские корабли, ранение и захват моряков в Керченском проливе», их содержание в СИЗО и привлечение к уголовной ответственности. «Ребята, мы помним о вас и делаем все, чтобы вернуть вас из плена!», — написал в своем посте Лищина, обращаясь к арестованным военнослужащим.

24 украинских моряка были задержаны российскими пограничниками в конце ноября, когда они на трех военных кораблях направлялись в Мариуполь через Керченский пролив. Суд арестовал их до 25 марта.

В Киеве считают моряков военнопленными, а этот инцидент — провокацией со стороны России. В Москве настаивают на том, что корабли нарушили порядок прохождения через территориальные воды страны.