Украина обжаловала в ЕСПЧ задержание кораблей и арест моряков, обвиняемых в России в незаконном пересечении границы
Украина обжаловала в Европейском суде по правам человека задержание кораблей и арест моряков, обвиняемых в России в незаконном пересечении границы.
Украина обвиняет Россию в нарушении нескольких статей Европейской Конвенции. Речь идет о праве на жизнь, на свободу и личную неприкосновенность, праве на справедливое судебное разбирательство, а также положении о запрете пыток, сообщил в Facebook замминистра юстиции Украины, уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина. Киев требует признать незаконным, цитата, «нападение на украинские корабли, ранение и захват моряков в Керченском проливе», их содержание в СИЗО и привлечение к уголовной ответственности. «Ребята, мы помним о вас и делаем все, чтобы вернуть вас из плена!», — написал в своем посте Лищина, обращаясь к арестованным военнослужащим.
24 украинских моряка были задержаны российскими пограничниками в конце ноября, когда они на трех военных кораблях направлялись в Мариуполь через Керченский пролив. Суд арестовал их до 25 марта.
В Киеве считают моряков военнопленными, а этот инцидент — провокацией со стороны России. В Москве настаивают на том, что корабли нарушили порядок прохождения через территориальные воды страны.
Комментарии6
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danko_wurda 08 января 2019 | 06:07
Опять жалуются хохлы. Что за люди такие низкопробные. Где данко1?
mathmovesu 08 января 2019 | 06:16
danko_wurda: засранец, ты хоть понимаешь, что такие как ты, лишают страну будущего, да и настоящего тоже...
danko_wurda 08 января 2019 | 06:23
mathmovesu: вешайся зсранка. Её Петя параша лишил. Низкопробная коклушка.
danko_wurda 08 января 2019 | 06:34
mathmovesu: Путин, дави хохлов дальше, не тормози. Пусть пищат и свободу просят. Молодец!
mathmovesu 08 января 2019 | 06:39
danko_wurda: не знаю, сколько тебе лет, но интеллект у тебя, как у енота...
serg_anat 08 января 2019 | 06:36
Границы нарушать не следует...