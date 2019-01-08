«Яндекс» начал испытания своего беспилотного автомобиля в Лас-Вегасе
Желающие могут бесплатно совершить поездки по городу, передает ТАСС. Машину купили в США и оборудовали датчиками и системами, она ездит по обычным дорогам со скоростью до 72 км/ч. В целях безопасности на переднем пассажирском сидении находится технический сотрудник компании. Испытания продолжатся во время работы Международной выставки потребительской электроники, которая открывается сегодня, а завершится в пятницу
Комментарии2
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lager23 08 января 2019 | 05:34
Скрепануто! В сегодняшней РФ по всем параметрам (начиная со взаимодействия экологии и жидкого ракетного топлива типа гептила, заканчивая пренебрежением Конституции и долготерпением «Воронежа») можно испытывать только население, вскармливая ватоцефалов....
in_cat_we_trust 08 января 2019 | 05:39
А чего в Лас-Вегасе-то? А не в Медвежопинске или Путодрищенске? Вот на что Волож встречу с Путиным променял, оказывается!