США формируют коалицию против Ирана
Как заявил госсекретарь Майк Помпео, в нее войдут те страны, которые понимают, что государство, являющееся крупнейшим в мире спонсором терроризма, должно прекратить свою деятельность. Помпео сказал это в интервью телеканалу CNBC перед визитами в Иорданию, Египет, Бахрейн, ОАЭ, Катар, Саудовскую Аравию, Оман и Кувейт.
Комментарии4
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begly_ 08 января 2019 | 05:17
Зачем коалиция, Израиля хватит.
liquidsky__ 08 января 2019 | 05:40
begly_: Израиль как раз вмешиваться не будет.
begly_ 08 января 2019 | 06:22
liquidsky__:
Он и сейчас не вмешивается.
koshkaedu 08 января 2019 | 06:02
Израиль может аннексировать Иран в будущем году. Конечно, после референдума.
Счёт будет 96% "за". Короче, уже сейчас можно поздравить Иран с возвращением
в родную гавань.