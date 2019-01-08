США формируют коалицию против Ирана

Как заявил госсекретарь Майк Помпео, в нее войдут те страны, которые понимают, что государство, являющееся крупнейшим в мире спонсором терроризма, должно прекратить свою деятельность. Помпео сказал это в интервью телеканалу CNBC перед визитами в Иорданию, Египет, Бахрейн, ОАЭ, Катар, Саудовскую Аравию, Оман и Кувейт.