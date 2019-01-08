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05:11, 08 января 2019

Дональд Трамп может ввести в США чрезвычайное положение

Это позволит построить стену на границе с Мексикой за счет средств министерства обороны, сообщил вице-президент Майк Пенс. По его словам, вопрос законности такого шага сейчас изучают юристы Белого дома. Президент США Дональд Трамп написал в «Твиттере», что выступит с обращением к нации. По московскому времени это будет в среду в пять утра. Из-за споров о финансировании строительства стены в США не принят бюджет и поэтому часть правительственных структур не работает с конца прошлого года.

Комментарии

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aler_il1 08 января 2019 | 05:28

Ой дурак...

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