Япония готова отказаться от требований компенсаций по Курилам
Речь идет о выплатах бывшим жителям островов за выселение, пишет японская газета «Йомиури» со ссылкой на источники. По их словам, Токио предложит Москве подписать вместе с мирным договором документ об отказе от взаимных претензий. Глава МИДа Японии прилетит в Москву 14 января, затем во второй половине января на переговоры в России прибудет премьер Синдзо Абэ. Он неоднократно давал понять, что обсуждается вопрос о передаче Курильских островов Японии. В Москве это не подтверждают.
Комментарии7
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salut__521 08 января 2019 | 05:22
Похоже, на 14 января у фюрера состоится аукцион.
"Родина" - раз!
"Родина" - два!
"Родина" - тр...
Оккупированная "родина" продана!..
nd65 08 января 2019 | 05:49
Калининграду с Крымом приготовиться )))
mosser 08 января 2019 | 05:58
salut__521: в кремле банда!
kochar 08 января 2019 | 05:47
Не нравится мне всё это.
Не здоровый шум вокруг разбазаривания от имени нас.
А ведь могут отдать и не поперхнутся.
Китаю же отдали недавно и спойно спят.
А по большому счёту это же тяжкое преступление.
Хотя о чём это я, большинство то именно за это.
mosser 08 января 2019 | 05:56
Путин-враг народа. Да и гражданин не России 1000%
yakutt86 08 января 2019 | 06:19
Они что, там сакэ обпились, кто им чего вернет? Приедут вежливые люди, и вопрос закрыт.
kuporos68 08 января 2019 | 06:30
Похоже, у японцев от´´ радости в зобу дыханье сперло´´. А в ответ , тишина. Странно все это.