Япония готова отказаться от требований компенсаций по Курилам

Речь идет о выплатах бывшим жителям островов за выселение, пишет японская газета «Йомиури» со ссылкой на источники. По их словам, Токио предложит Москве подписать вместе с мирным договором документ об отказе от взаимных претензий. Глава МИДа Японии прилетит в Москву 14 января, затем во второй половине января на переговоры в России прибудет премьер Синдзо Абэ. Он неоднократно давал понять, что обсуждается вопрос о передаче Курильских островов Японии. В Москве это не подтверждают.