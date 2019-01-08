В Челябинске на ребенка в парке напал волк

На опубликованном в сети ролике видно, как животное схватило лежащего на земле ребенка за ногу. Хищника оттащила за ошейник подбежавшая женщина. Местные СМИ поясняют, что волка выгуливали в парке его хозяева. Как передает ТАСС, полиция начала проверку.