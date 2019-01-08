В Челябинске на ребенка в парке напал волк
На опубликованном в сети ролике видно, как животное схватило лежащего на земле ребенка за ногу. Хищника оттащила за ошейник подбежавшая женщина. Местные СМИ поясняют, что волка выгуливали в парке его хозяева. Как передает ТАСС, полиция начала проверку.
Комментарии3
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wild_division 08 января 2019 | 04:31
Может все таки в Тамбове?
stebinmaku 08 января 2019 | 04:43
Это был забредший с Севера лютоволк, которого выгуливали Джон Сноу с Сансой..
olenenok_zed 08 января 2019 | 04:46
Нуууу такое себе нападение.
случаев когда собака цапнет тебя за ногу. полно )
этот из такой же оперы.
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КОгда я был еще личинкой. У нас дома была кошка. окатилась недавно. к родителям пришли гости, со своими детьми.
и вот мы сидим, в комнате. играемся. и вот два брата начали друг друга бить. аля казаки разбойники. Тот что постарше естественно взял верх и придавил младшего своим телом. а тот заора... запищал.
У кошки в этот момент походу что то переклинило, материнские инстинкты. старший еще легко отделался. она когтями просто пробежалась по его голове. весь гнев пал на младшего. кошка когтями и зубами драла его как сидорову козу.
я пытаюсь кошку оттащить. вроде получилось ))) теперь только вцепившись зубами об мою руку она лапами сдирала мне кожу ) на крики в комнату первым вбегает сестра. и уже кошка прыгает и царапает ее.
брызжет кровь (реально брызжет), льются слезы.
наконец в комнату поспевают старшие. отец ее хватает за шкирку и выкидывает на мороз в коридор. она еще и обассалась когда ее несли.
...Пришлось вызывать скорую ))