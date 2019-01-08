Российское антидопинговое агентство могут лишить статуса вне зависимости от итогов визита экспертов в Москву
Это заявил глава ВАДА Крэйг Риди. Накануне в министерстве спорта сообщили, что завтра специалисты Всемирного антидопингового агентства вновь приедут в Россию для получения доступа к данным московской лаборатории. Это было условием возвращения РУСАДА статуса, которого Российское антидопинговое агентство было лишено в 2015 году из-за допингового скандала. Крэйг Риди отметил, что если доступ к данным будет получен, это поможет выйти из длительного тупика и потенциально приведет к тому, что будет возбуждено множество дел против спортсменов.
Комментарии2
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alex362 08 января 2019 | 04:59
Щас их в заложники возьмут, чтоб не вякали
dyme179 08 января 2019 | 05:01
Получается, что выбор невелик. Сдать базу лаборатории и получить сотни, если не тысячи, подтвержденных допинговых дел (а кто там окажется, одному Богу известно) или еще раз кинуть экспертов и пойти под дисквалификацию сразу всей страной, но с гордыми воплями типа "Авыдокажите!!!" и "Нупочемунасвсенелюбят??"