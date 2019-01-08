Япония предложит России отказаться от взаимных претензий на компенсации по Курилам
Об этом пишет со ссылкой на источники японская газета «Йомиури». Речь идет о возмещении за выселение японцев с островов. По словам источников, в Токио готовы выплатить компенсации бывшим жителям Курил из казны и не требовать их от России. Сейчас их около шести тысяч человек. При этом власти Японии полагают, что у Москвы каких-либо ответных претензий по Курилам нет.
На днях японский премьер Синдзо Абэ сказал в интервью каналу NHK, что россияне, живущие на четырех Курильских островах, должны принять участие в обсуждении перехода островов в состав Японии. В Кремле это не комментировали. Японский лидер приедет на переговоры в Москву во второй половине января.
Комментарии4
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mozhem_povtorit 08 января 2019 | 04:28
Да нет, отдадим Курилы и еще доплатим доллАрами)))
gostrax 08 января 2019 | 04:39
А как будет на японском Курилнаш?
erpetkur 08 января 2019 | 04:46
Все это вранье. Путин Родиной не торгует.
bugbugbug 08 января 2019 | 04:55
Конечно. Он ей приторговывает. Прибыль с ротенбергами пополам, а рассеянам пенсионную реформу и ндс.