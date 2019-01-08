Япония предложит России отказаться от взаимных претензий на компенсации по Курилам

Об этом пишет со ссылкой на источники японская газета «Йомиури». Речь идет о возмещении за выселение японцев с островов. По словам источников, в Токио готовы выплатить компенсации бывшим жителям Курил из казны и не требовать их от России. Сейчас их около шести тысяч человек. При этом власти Японии полагают, что у Москвы каких-либо ответных претензий по Курилам нет.

На днях японский премьер Синдзо Абэ сказал в интервью каналу NHK, что россияне, живущие на четырех Курильских островах, должны принять участие в обсуждении перехода островов в состав Японии. В Кремле это не комментировали. Японский лидер приедет на переговоры в Москву во второй половине января.