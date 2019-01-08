Армения ищет замену российскому газу в Иране
О возможности поставок топлива из исламской республики сообщил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян. По его словам, Ереван будет обсуждать этот вопрос до тех пор, пока не будет найдено конкретное и выгодное решение, передает ТАСС. Пашинян добавил, что переговоры с Россией о цене на газ продолжаются. С Нового года российский газ для Армении подорожал со 150 до 165 долларов за тысячу кубометров.
Комментарии2
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opiatnovyi63 08 января 2019 | 03:20
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stebinmaku 08 января 2019 | 03:27
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