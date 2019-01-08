Предложение Дональда Трампа занять пост министра обороны отвергли, как минимум, два человека

Это бывший сенатор-республиканец Джон Кайл и отставной четырехзвездочный генерал Джек Кин, пишет издание «Политико». Причем, генерал отказался уже второй раз. Сообщается, что для Белого дома трудности с поиском нового главы Пентагона стали неожиданными, поскольку это один из самых престижных постов в правительстве США. Прежний министр обороны Джеймс Мэттис ушел в отставку из-за разногласий с Дональдом Трампом.