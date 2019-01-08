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02:22, 08 января 2019

Армения рассматривает возможность покупать газ у Ирана вместо России

О том, что такие поставки обсуждаются, сообщил исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян. Он добавил, что Ереван продолжает вести переговоры с Москвой о цене на топливо. С 1 января стоимость российского газа для Армении выросла со 150 до 165 долларов за тысячу кубометров.

Комментарии

12

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parasuk_ 08 января 2019 | 02:27

Лучше сразу в азербайджане :)

begly_ 08 января 2019 | 02:29

parasuk_:

Или у турков., те ближе к братскому армянскому народу.

viktorova 08 января 2019 | 02:40

Из двух зол выбирают меньшее.

ac_dc 08 января 2019 | 02:49

viktorova:
Иран ближе. бизнес - ничего личного

anemon 08 января 2019 | 02:52

Вряд ли Иран пойдет на ухудшение отношений с Россией, а это, в случае договора с Арменией по газу, случится.

vitek61 08 января 2019 | 03:01

anemon: И на ухудшение отношений с США, которым покупка газа в Иране тоже не понравится...

ft18 08 января 2019 | 03:18

vitek61: В данном конкретном случае - понравится. Газпром с возу - меньше путинского навозу ;)))

ft18 08 января 2019 | 03:20

anemon: Только путинские дебилоиды способны банальное сырье в тупое орудие тупого шантажа превращать. Ну хоть здесь - впереди планеты всей ;)))

ed10075 08 января 2019 | 02:56

Повод погрустить клептократам. Бензоколонка уже не спасает.

neon001 08 января 2019 | 03:00

кинжял спина

kuchumka 08 января 2019 | 03:12

И всех армян из России депортировать в Иран, а Симоньян сделать их царицей в изгнании. Хоть воздух в России станет чище.

(комментарий скрыт)

ft18 08 января 2019 | 03:16

Армянские фашЫсты!!

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