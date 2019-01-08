Армения рассматривает возможность покупать газ у Ирана вместо России
О том, что такие поставки обсуждаются, сообщил исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян. Он добавил, что Ереван продолжает вести переговоры с Москвой о цене на топливо. С 1 января стоимость российского газа для Армении выросла со 150 до 165 долларов за тысячу кубометров.
Комментарии12
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parasuk_ 08 января 2019 | 02:27
Лучше сразу в азербайджане :)
begly_ 08 января 2019 | 02:29
parasuk_:
Или у турков., те ближе к братскому армянскому народу.
viktorova 08 января 2019 | 02:40
Из двух зол выбирают меньшее.
ac_dc 08 января 2019 | 02:49
viktorova:
Иран ближе. бизнес - ничего личного
anemon 08 января 2019 | 02:52
Вряд ли Иран пойдет на ухудшение отношений с Россией, а это, в случае договора с Арменией по газу, случится.
vitek61 08 января 2019 | 03:01
anemon: И на ухудшение отношений с США, которым покупка газа в Иране тоже не понравится...
ft18 08 января 2019 | 03:18
vitek61: В данном конкретном случае - понравится. Газпром с возу - меньше путинского навозу ;)))
ft18 08 января 2019 | 03:20
anemon: Только путинские дебилоиды способны банальное сырье в тупое орудие тупого шантажа превращать. Ну хоть здесь - впереди планеты всей ;)))
ed10075 08 января 2019 | 02:56
Повод погрустить клептократам. Бензоколонка уже не спасает.
neon001 08 января 2019 | 03:00
кинжял спина
kuchumka 08 января 2019 | 03:12
И всех армян из России депортировать в Иран, а Симоньян сделать их царицей в изгнании. Хоть воздух в России станет чище.
ft18 08 января 2019 | 03:16
Армянские фашЫсты!!