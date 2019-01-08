Российское антидопинговое агентство могут лишить статуса вне зависимости от итогов визита экспертов в Москву

Это заявил глава ВАДА Крэйг Риди. Накануне в министерстве спорта сообщили, что завтра специалисты Всемирного антидопингового агентства вновь приедут в Россию для получения доступа к данным московской лаборатории. Это было условием возвращения РУСАДА статуса, которого Российское антидопинговое агентство было лишено в 2015 году из-за допингового скандала. Крэйг Риди отметил, что если доступ к данным будет получен, это поможет выйти из длительного тупика и потенциально приведет к тому, что будет возбуждено множество дел против спортсменов.