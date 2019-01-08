Российское антидопинговое агентство могут лишить статуса вне зависимости от итогов визита экспертов в Москву
Это заявил глава ВАДА Крэйг Риди. Накануне в министерстве спорта сообщили, что завтра специалисты Всемирного антидопингового агентства вновь приедут в Россию для получения доступа к данным московской лаборатории. Это было условием возвращения РУСАДА статуса, которого Российское антидопинговое агентство было лишено в 2015 году из-за допингового скандала. Крэйг Риди отметил, что если доступ к данным будет получен, это поможет выйти из длительного тупика и потенциально приведет к тому, что будет возбуждено множество дел против спортсменов.
Комментарии2
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opiatnovyi63 08 января 2019 | 03:07
Давно пора воровскую власть прижучить по полной!
putn_pnh 08 января 2019 | 03:19
Оаллах! Это же опять слюни-сопли на полгода-год с экранов!